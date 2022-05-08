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При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donetsk-1787532914.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:23
2022-05-08T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
куйбышевский район
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1958 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Административный" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787525121.html
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куйбышевский район
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в мире, владимир путин, куйбышевский район, украина, донецкая народная республика, сцкк
17:23 08.05.2022
 
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1958 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Административный" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКуйбышевский районУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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