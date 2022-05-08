https://ria.ru/20220508/donetsk-1787532914.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 08.05.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:23

2022-05-08T17:23

2022-05-08T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

куйбышевский район

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1958 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Административный" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787525121.html

https://ria.ru/20220508/donbass-1787519891.html

куйбышевский район

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, куйбышевский район, украина, донецкая народная республика, сцкк