https://ria.ru/20220508/donbass-1787499107.html
Украинские войска обстреляли Новогригоровку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Новогригоровку в ЛНР - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли Новогригоровку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Новогригоровку с применением РСЗО БМ-27 "Ураган", выпустили восемь снарядов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:46
2022-05-08T12:46
2022-05-08T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
луганская народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новогригоровку с применением РСЗО БМ-27 "Ураган", выпустили восемь снарядов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 с направления н.п. Мироновский по н.п. Новогригоровка, севернее н.п. Дебальцево с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" (восемь снарядов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220508/donbass-1787486928.html
https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787486450.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, украина, россия
Украинские войска обстреляли Новогригоровку в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли Новогригоровку с применением РСЗО "Ураган"