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Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donbass-1787481238.html
Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов
Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов - РИА Новости, 08.05.2022
Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли шесть человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:42
2022-05-08T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли шесть человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: шесть человек личного состава... двое военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свои жизни", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и две единицы автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/svetlichnoe-1787480243.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
10:42 08.05.2022
 
Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов

В ЛНР заявили об уничтожении шести украинских националистов и техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли шесть человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: шесть человек личного состава... двое военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свои жизни", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:35Специальная военная операция на Украине
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное
Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и две единицы автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:16Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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