Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских националистов
В ЛНР заявили об уничтожении шести украинских националистов и техники
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли шесть человек личного состава, двое сложили оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: шесть человек личного состава... двое военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свои жизни", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и две единицы автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.