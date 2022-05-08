В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны
В столице Туркмении Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка. Архивное фото
АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Накануне Дня Победы в ашхабадском Дворце "Мекан" состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает электронная газета "Туркменистан – Золотой век".
Церемония чествования была организована мэрией столицы, министерством обороны Туркменистана и общественными организациями страны.
Издание отмечает, что в соответствии с подписанным накануне указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат, проживающим в Ашхабаде, были вручены денежные, в размере 200 манатов ($57 по госкурсу), и ценные подарки от имени главы государства.
В адрес ветеранов было сказано много теплых слов. Выступившие поблагодарили их за подвиг, за героический труд в тылу и самоотверженную работу по воспитанию подрастающего поколения, проводимую сегодня. А популярные артисты туркменской эстрады исполнили любимые песни ветеранов.
"Подобные церемонии чествования ветеранов войны и вдов, павших на фронтах Великой Отечественной солдат, проходят в эти дни во всех регионах Туркменистана", - электронная газета "Туркменистан – Золотой век".
В Туркмении никогда не было попыток пересмотреть значение Великой Отечественной войны, а ветераны войны всегда пользовались в туркменском обществе почетом и уважением. Участником Великой Отечественной был прадед президента страны - Бердымухамед Аннаев. Он сражался в 748-м стрелковом полку 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина, прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны".