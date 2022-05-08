https://ria.ru/20220508/ashkhabad-1787462331.html

В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны

В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2022

В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы в ашхабадском Дворце "Мекан" состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает электронная газета... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:30

2022-05-08T07:30

2022-05-08T07:30

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АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Накануне Дня Победы в ашхабадском Дворце "Мекан" состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает электронная газета "Туркменистан – Золотой век".Церемония чествования была организована мэрией столицы, министерством обороны Туркменистана и общественными организациями страны.Издание отмечает, что в соответствии с подписанным накануне указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат, проживающим в Ашхабаде, были вручены денежные, в размере 200 манатов ($57 по госкурсу), и ценные подарки от имени главы государства.В адрес ветеранов было сказано много теплых слов. Выступившие поблагодарили их за подвиг, за героический труд в тылу и самоотверженную работу по воспитанию подрастающего поколения, проводимую сегодня. А популярные артисты туркменской эстрады исполнили любимые песни ветеранов.В Туркмении никогда не было попыток пересмотреть значение Великой Отечественной войны, а ветераны войны всегда пользовались в туркменском обществе почетом и уважением. Участником Великой Отечественной был прадед президента страны - Бердымухамед Аннаев. Он сражался в 748-м стрелковом полку 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина, прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны".

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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