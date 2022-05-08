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Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду - РИА Новости, 08.05.2022
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Туризм
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Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду
Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду - РИА Новости, 08.05.2022
Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду
Бронирование и предоплата жилья будут безопасны для туристов только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T02:12
2022-05-08T11:59
туризм
жилье
куда поехать в выходные
новости - туризм
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бронирование и предоплата жилья будут безопасны для туристов только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью онлайн-бронирования. Об этом агентству "Прайм" рассказал владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, Юрий Кузнецов. Он объяснил, что такие сервисы дорожат своей репутацией, тщательно отбирают и проверяют все объявления.Эксперт отметил, что если вы решились совершить бронирование на досках объявлениях, то лучше не переводить предоплату напрямую на карту, а договориться об оплате на месте, так как на подобных сервисах много мошенников.Помимо этого, при выборе квартиры Кузнецов рекомендует обращать внимание на рейтинг владельцев. В нем обычно указывается, сколько раз жилье было сдано, как часто было отказано в сдаче, уровень его надежности."Также неплохо было бы перед бронированием изучить не только начинку квартиры, но и прилегающую местность. Ведь не очень приятно возвращаться после прогулки поздно вечером в арендованные апартаменты через тёмные закоулки и подворотни или жить возле пустыря", добавил эксперт. Поэтому имеет смысл попросить у хозяина квартиры дополнительные фото с видом из ее окна, резюмировал он.
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жилье, куда поехать в выходные, новости - туризм
02:12 08.05.2022 (обновлено: 11:59 08.05.2022)
 
Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду

Эксперт Кузнецов посоветовал при аренде квартиры обращать внимание на рейтинг владельцев

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бронирование и предоплата жилья будут безопасны для туристов только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью онлайн-бронирования. Об этом агентству "Прайм" рассказал владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, Юрий Кузнецов. Он объяснил, что такие сервисы дорожат своей репутацией, тщательно отбирают и проверяют все объявления.
Эксперт отметил, что если вы решились совершить бронирование на досках объявлениях, то лучше не переводить предоплату напрямую на карту, а договориться об оплате на месте, так как на подобных сервисах много мошенников.
Помимо этого, при выборе квартиры Кузнецов рекомендует обращать внимание на рейтинг владельцев. В нем обычно указывается, сколько раз жилье было сдано, как часто было отказано в сдаче, уровень его надежности.
"Также неплохо было бы перед бронированием изучить не только начинку квартиры, но и прилегающую местность. Ведь не очень приятно возвращаться после прогулки поздно вечером в арендованные апартаменты через тёмные закоулки и подворотни или жить возле пустыря", добавил эксперт. Поэтому имеет смысл попросить у хозяина квартиры дополнительные фото с видом из ее окна, резюмировал он.
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