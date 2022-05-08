https://ria.ru/20220508/arenda-1787452895.html

Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду

Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду - РИА Новости, 08.05.2022

Эксперт дал совет путешественникам, как правильно выбирать жилье в аренду

Бронирование и предоплата жилья будут безопасны для туристов только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T02:12

2022-05-08T02:12

2022-05-08T11:59

туризм

жилье

куда поехать в выходные

новости - туризм

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бронирование и предоплата жилья будут безопасны для туристов только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью онлайн-бронирования. Об этом агентству "Прайм" рассказал владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, Юрий Кузнецов. Он объяснил, что такие сервисы дорожат своей репутацией, тщательно отбирают и проверяют все объявления.Эксперт отметил, что если вы решились совершить бронирование на досках объявлениях, то лучше не переводить предоплату напрямую на карту, а договориться об оплате на месте, так как на подобных сервисах много мошенников.Помимо этого, при выборе квартиры Кузнецов рекомендует обращать внимание на рейтинг владельцев. В нем обычно указывается, сколько раз жилье было сдано, как часто было отказано в сдаче, уровень его надежности."Также неплохо было бы перед бронированием изучить не только начинку квартиры, но и прилегающую местность. Ведь не очень приятно возвращаться после прогулки поздно вечером в арендованные апартаменты через тёмные закоулки и подворотни или жить возле пустыря", добавил эксперт. Поэтому имеет смысл попросить у хозяина квартиры дополнительные фото с видом из ее окна, резюмировал он.

https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жилье, куда поехать в выходные, новости - туризм