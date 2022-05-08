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В Братиславе около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
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В Братиславе около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В Братиславе около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В Братиславе около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 300 человек, россиян и словаков, приняли в воскресенье участие в акции "Бессмертный полк" в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:04
2022-05-08T22:04
словакия
братислава
в мире
день победы
акция "бессмертный полк"
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ПРАГА, 8 мая - РИА Новости. Около 300 человек, россиян и словаков, приняли в воскресенье участие в акции "Бессмертный полк" в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк."Акция прошла у памятникам красноармейцам на главном мемориале республики "Славин", который расположен на холме в центре Братиславы. Здесь покоятся останки 6845 воинов Красной армии, павших в зимние и весенние месяцы 1945 года в ожесточенных боях за освобождение Словакии от гитлеровцев", - сказал Житнюк.По словам Житнюка, многие местные жители пришли на акцию с флагами Словакии и России, некоторые пришли с фотографиями родных, принимавших участие во Второй мировой войне. Во время небольшого концерта, состоявшегося здесь же, на мемориале, со словацкими и российскими песнями выступили артисты самодеятельности."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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словакия, братислава, в мире, день победы, акция "бессмертный полк"
22:04 08.05.2022
 
В Братиславе около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В Словакии около 300 человек участвовали в акции "Бессмертный полк"

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaБратислава, Словакия
Братислава, Словакия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Братислава, Словакия. Архивное фото
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ПРАГА, 8 мая - РИА Новости. Около 300 человек, россиян и словаков, приняли в воскресенье участие в акции "Бессмертный полк" в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк.
"Акция прошла у памятникам красноармейцам на главном мемориале республики "Славин", который расположен на холме в центре Братиславы. Здесь покоятся останки 6845 воинов Красной армии, павших в зимние и весенние месяцы 1945 года в ожесточенных боях за освобождение Словакии от гитлеровцев", - сказал Житнюк.
По словам Житнюка, многие местные жители пришли на акцию с флагами Словакии и России, некоторые пришли с фотографиями родных, принимавших участие во Второй мировой войне. Во время небольшого концерта, состоявшегося здесь же, на мемориале, со словацкими и российскими песнями выступили артисты самодеятельности.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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