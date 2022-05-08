https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787531413.html

В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы

В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022

В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы

Индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина", объединяющая энтузиастов российской военной культуры и традиций, провела в Джакарте у... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:09

2022-05-08T17:09

2022-05-08T17:09

день победы — 2022

в мире

индонезия

юрий гагарин (космонавт)

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БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина", объединяющая энтузиастов российской военной культуры и традиций, провела в Джакарте у памятника Юрию Гагарину акцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье РИА Новости в посольстве России в Индонезии.Участники "Полка" провели торжественную церемонию у памятника Юрию Гагарину в Джакарте, во время которой возложили к нему цветы, сообщили агентству российские дипломаты."Члены организации подчеркивают, что весь народ Советского Союза внес свой вклад в победу над мировым злом, то есть фашизмом. Они также отдельно заявляют о важности того, чтобы идеология неонацизма больше не возрождалась в настоящее время", - сообщили в дипмиссии.В этом контексте "Полк имени Гагарина" выразил поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также действиям народов ДНР и ЛНР, сообщили дипломаты.На фотографиях и в видеоматериалах, размещенных в аккаунтах российской дипмиссии в социальных сетях, видно, что во время церемонии члены организации, одетые в форму с символикой Вооруженных Сил РФ и спецоперации РФ на Украине, несли как флаг России, так и флаги Донецкой и Луганской республик.Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 г. являющихся городами-побратимами.По сведениям российских дипломатов, общественная организация "Полк имени Гагарина" была образована гражданами Индонезии в 2021 году, в дни открытия в Джакарте памятника первому космонавту Земли.Специальная военная операция РФ на Украине пользуется широкой поддержкой индонезийской общественности. В социальных сетях страны массово распространяются записи в поддержку России, СМИ Индонезии внимательно следят за ходом спецоперации по российским источникам.

https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html

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в мире, индонезия, юрий гагарин (космонавт), джакарта, день победы, днр, лнр