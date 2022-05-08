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В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787531413.html
В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы
В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы
Индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина", объединяющая энтузиастов российской военной культуры и традиций, провела в Джакарте у... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:09
2022-05-08T17:09
день победы — 2022
в мире
индонезия
юрий гагарин (космонавт)
джакарта
день победы
днр
лнр
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БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина", объединяющая энтузиастов российской военной культуры и традиций, провела в Джакарте у памятника Юрию Гагарину акцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье РИА Новости в посольстве России в Индонезии.Участники "Полка" провели торжественную церемонию у памятника Юрию Гагарину в Джакарте, во время которой возложили к нему цветы, сообщили агентству российские дипломаты."Члены организации подчеркивают, что весь народ Советского Союза внес свой вклад в победу над мировым злом, то есть фашизмом. Они также отдельно заявляют о важности того, чтобы идеология неонацизма больше не возрождалась в настоящее время", - сообщили в дипмиссии.В этом контексте "Полк имени Гагарина" выразил поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также действиям народов ДНР и ЛНР, сообщили дипломаты.На фотографиях и в видеоматериалах, размещенных в аккаунтах российской дипмиссии в социальных сетях, видно, что во время церемонии члены организации, одетые в форму с символикой Вооруженных Сил РФ и спецоперации РФ на Украине, несли как флаг России, так и флаги Донецкой и Луганской республик.Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 г. являющихся городами-побратимами.По сведениям российских дипломатов, общественная организация "Полк имени Гагарина" была образована гражданами Индонезии в 2021 году, в дни открытия в Джакарте памятника первому космонавту Земли.Специальная военная операция РФ на Украине пользуется широкой поддержкой индонезийской общественности. В социальных сетях страны массово распространяются записи в поддержку России, СМИ Индонезии внимательно следят за ходом спецоперации по российским источникам.
https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html
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в мире, индонезия, юрий гагарин (космонавт), джакарта, день победы, днр, лнр
17:09 08.05.2022
 
В Индонезии "Полк имени Гагарина" провел акцию в честь Дня Победы

В Джакарте организация "Полк имени Гагарина" провела акцию в честь Дня Победы

© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй / Перейти в фотобанкПамятник космонавту Юрию Гагарину в Джакарте
Памятник космонавту Юрию Гагарину в Джакарте - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй
Перейти в фотобанк
Памятник космонавту Юрию Гагарину в Джакарте. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Индонезийская независимая общественная организация "Полк имени Гагарина", объединяющая энтузиастов российской военной культуры и традиций, провела в Джакарте у памятника Юрию Гагарину акцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье РИА Новости в посольстве России в Индонезии.
Участники "Полка" провели торжественную церемонию у памятника Юрию Гагарину в Джакарте, во время которой возложили к нему цветы, сообщили агентству российские дипломаты.
Бессмертный полк в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 14:05День Победы — 2022
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
"Члены организации подчеркивают, что весь народ Советского Союза внес свой вклад в победу над мировым злом, то есть фашизмом. Они также отдельно заявляют о важности того, чтобы идеология неонацизма больше не возрождалась в настоящее время", - сообщили в дипмиссии.
В этом контексте "Полк имени Гагарина" выразил поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также действиям народов ДНР и ЛНР, сообщили дипломаты.
На фотографиях и в видеоматериалах, размещенных в аккаунтах российской дипмиссии в социальных сетях, видно, что во время церемонии члены организации, одетые в форму с символикой Вооруженных Сил РФ и спецоперации РФ на Украине, несли как флаг России, так и флаги Донецкой и Луганской республик.
Памятник Юрию Гагарину был торжественно открыт в парке Taman Mataram в Джакарте 10 марта 2021 года. Событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которое отмечалось в 2020 году, а также стало свидетельством крепнущих связей между Москвой и Джакартой, с 2006 г. являющихся городами-побратимами.
По сведениям российских дипломатов, общественная организация "Полк имени Гагарина" была образована гражданами Индонезии в 2021 году, в дни открытия в Джакарте памятника первому космонавту Земли.
Специальная военная операция РФ на Украине пользуется широкой поддержкой индонезийской общественности. В социальных сетях страны массово распространяются записи в поддержку России, СМИ Индонезии внимательно следят за ходом спецоперации по российским источникам.
Акция Бессмертный полк в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 12:58День Победы — 2022
В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022В миреИндонезияЮрий Гагарин (космонавт)ДжакартаДень ПобедыДНРЛНР
 
 
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