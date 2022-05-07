21:00 07.05.2022 (обновлено: 21:42 07.05.2022)
В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине
ООН о попытке теракта против журналистов РИА Новости: нападениям на СМИ нет оправдания
© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео. Архивное фото
ООН, 7 мая — РИА Новости. В ООН резко прокомментировали попытку теракта в отношении журналистов РИА Новости в Берлине.
"Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ", — сказала в беседе с агентством помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, добавив, что журналистов следует уважать.
По ее словам, все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.
В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.
По данным источника, близкого к полиции, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что по инциденту началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ. Также председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления