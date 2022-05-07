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В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
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В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине
В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине
В ООН резко прокомментировали попытку теракта в отношении журналистов РИА Новости в Берлине. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:00
2022-05-07T21:42
в мире
берлин (город)
россия
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обсе
оон
юнеско
риа новости
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ООН, 7 мая — РИА Новости. В ООН резко прокомментировали попытку теракта в отношении журналистов РИА Новости в Берлине."Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ", — сказала в беседе с агентством помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, добавив, что журналистов следует уважать.По ее словам, все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.По данным источника, близкого к полиции, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что по инциденту началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ. Также председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступленияРанее в МИД России отметили, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии — свободу слова и безопасность журналистов".
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96
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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), россия, германия, обсе, оон, юнеско, риа новости
21:00 07.05.2022 (обновлено: 21:42 07.05.2022)
 
В ООН осудили попытку теракта против журналистов РИА Новости в Берлине

ООН о попытке теракта против журналистов РИА Новости: нападениям на СМИ нет оправдания

© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мая — РИА Новости. В ООН резко прокомментировали попытку теракта в отношении журналистов РИА Новости в Берлине.
"Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ", — сказала в беседе с агентством помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, добавив, что журналистов следует уважать.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 18:51
СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине
По ее словам, все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.
В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.
По данным источника, близкого к полиции, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что по инциденту началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ. Также председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления
Ранее в МИД России отметили, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии — свободу слова и безопасность журналистов".
 
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