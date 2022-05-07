https://ria.ru/20220507/zhurnalisty-1787406206.html

Член СПЧ высказался о попытке теракта против российских журналистов

Член СПЧ высказался о попытке теракта против российских журналистов - РИА Новости, 07.05.2022

Член СПЧ высказался о попытке теракта против российских журналистов

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в связи с вероятной попыткой теракта против российских журналистов в Берлине не исключил... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:40

2022-05-07T16:40

2022-05-07T16:40

украина

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

берлин (город)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в связи с вероятной попыткой теракта против российских журналистов в Берлине не исключил возможность подобных провокаций и в других странах, где политики ведут агрессивную антироссийскую пропаганду, а также призвал власти этих стран прекратить волну ненависти.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише была обнаружена канистра с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В полиции РИА Новости рассказали, что по инциденту в доме началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство РФ в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ."Надеюсь, что силовые структуры Германии найдут организаторов и исполнителей, и они предстанут перед судом. Не исключаю, что подобные провокации могут иметь место в разных странах, где обыватель отравлен антироссийской пропагандой и агрессивной риторикой западных политических элит. Власти этих стран должны одуматься и остановить эту коричневую волну ненависти", - заявил Брод РИА Новости.По его словам, это стало последствием "истеричной русофобии", из-за которой "участились случаи нападения на русскоязычных граждан с причинением телесных повреждений". Кроме того, член СПЧ не исключил, что среди организаторов могли быть представители Украины, имевшие опыт участия в боевых действиях."Среди объектов нападений и женщины, и дети. Теперь нападению подвергся жилой комплекс, где проживают российские журналисты и их семьи. Судя по характеру нападения, оно было заранее спланировано и организовано. Не исключаю, что среди радикалов были представители Украины, имевшие опыт участия в боевых, диверсионных действиях", - сказал Брод.

https://ria.ru/20220507/terakt-1787391620.html

украина

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украина, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), берлин (город)