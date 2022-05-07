https://ria.ru/20220507/zhurnalisty-1787406078.html
В СЖР прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
В СЖР прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022
В СЖР прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, говоря о нападении на дом журналистов РИА Новости в Берлине, отметил, что российским журналистам сейчас... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:39
2022-05-07T16:39
2022-05-07T16:39
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, говоря о нападении на дом журналистов РИА Новости в Берлине, отметил, что российским журналистам сейчас очень непросто работать за рубежом в странах, где поднят высокий градус русофобии.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В полиции РИА Новости рассказали, что по инциденту в доме началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ."Сейчас не только те, кто на фронтах находится, исполняет свой долг в районе боевых действий, но и в тех странах, где высокий градус русофобии поднят. Конечно, очень непросто работать. Про угрозы в адрес российских журналистов - такое уже не раз бывало, вот сейчас, видите, даже была попытка нападения, угроза жизни, нужно быть осторожными", - сказал Соловьев РИА Новости.По его словам, в Германии сейчас живет около 2 миллионов украинских беженцев, "вполне возможно, что они решили напасть на российских журналистов".
https://ria.ru/20220507/germaniya-1787402715.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/berlin-1787303850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, союз журналистов россии
В СЖР прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
Глава СЖР Соловьев заявил, что российским журналистам сейчас тяжело работать за рубежом
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, говоря о нападении на дом журналистов РИА Новости в Берлине, отметил, что российским журналистам сейчас очень непросто работать за рубежом в странах, где поднят высокий градус русофобии.
В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В полиции РИА Новости рассказали, что по инциденту в доме началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ.
"Сейчас не только те, кто на фронтах находится, исполняет свой долг в районе боевых действий, но и в тех странах, где высокий градус русофобии поднят. Конечно, очень непросто работать. Про угрозы в адрес российских журналистов - такое уже не раз бывало, вот сейчас, видите, даже была попытка нападения, угроза жизни, нужно быть осторожными", - сказал Соловьев РИА Новости.
По его словам, в Германии
сейчас живет около 2 миллионов украинских беженцев, "вполне возможно, что они решили напасть на российских журналистов".