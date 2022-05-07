Освобождены 11 моряков, удерживаемых на Украине, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова заявила об освобождении 11 моряков, удерживаемых на Украине
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Освобождены 11 российских моряков, которые ранее удерживались на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее данным, сухогруз "Авангард" прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта.
По ее данным, моряки — уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
"72 дня экипаж "Авангарда" находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, всё это время были без лекарств и медицинской помощи", - сообщила уполномоченный.
Она отметила, что сейчас находится на связи с родственниками моряков и готова в рамках мандата уполномоченного по правам человека оказать помощь при необходимости.
"К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь". На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она добавила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников.