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Освобождены 11 моряков, удерживаемых на Украине, заявила Москалькова

Освобождены 11 моряков, удерживаемых на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.05.2022

Освобождены 11 моряков, удерживаемых на Украине, заявила Москалькова

Освобождены 11 российских моряков, которые ранее удерживались на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:34

2022-05-07T08:34

2022-05-07T08:34

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Освобождены 11 российских моряков, которые ранее удерживались на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", граждан Российской Федерации", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее данным, сухогруз "Авангард" прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта."С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам, были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину", - рассказала Москалькова.По ее данным, моряки — уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев."72 дня экипаж "Авангарда" находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, всё это время были без лекарств и медицинской помощи", - сообщила уполномоченный.Она отметила, что сейчас находится на связи с родственниками моряков и готова в рамках мандата уполномоченного по правам человека оказать помощь при необходимости."К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь". На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.Она добавила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786695670.html

https://ria.ru/20220506/kherson-1787247383.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, греция, татьяна москалькова