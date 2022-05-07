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МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе - РИА Новости, 07.05.2022
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МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе
МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе - РИА Новости, 07.05.2022
МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе
МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе, передает хорватский национальный телеканал HRT. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:32
2022-05-07T16:32
в мире
украина
хорватия
донбасс
мариуполь
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе, передает хорватский национальный телеканал HRT."МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтвержденной информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами", - передает телеканал.Отмечается, что из-за "щепетильности ситуации" МИД Хорватии в сотрудничестве с властями Украины будет работать над ее разрешением, но воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, хорватия, донбасс, мариуполь
16:32 07.05.2022
 
МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе

Телеканал HRT: МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина военными России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗагреб, Хорватия
Загреб, Хорватия - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Загреб, Хорватия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе, передает хорватский национальный телеканал HRT.
"МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтвержденной информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами", - передает телеканал.
Отмечается, что из-за "щепетильности ситуации" МИД Хорватии в сотрудничестве с властями Украины будет работать над ее разрешением, но воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.
Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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