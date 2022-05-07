https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787341608.html
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат
В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:05
2022-05-07T05:05
2022-05-07T05:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554367_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_9a73b6f01b6fcda2559134205d954384.jpg
ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости сотрудники российских силовых структур.В интернете ранее появилось видео, где неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия". Мародеры ведут себя нагло, растаскивают вещи погибших.После задержания один из зачинщиков кается и признает вину."Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить", - говорит он.Другой задержанный раскаялся, что взял рюкзак, назвав свой поступок "не самым лучшим, что можно было сделать в жизни". "Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков - ну хватает. Думал взять как на память, но память чего - смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", - оправдывается задержанный.
https://ria.ru/20220507/subekt-1787337132.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554367_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7223ee9c09ca61fe60564d0b9ea06883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
05:05 07.05.2022 (обновлено: 05:27 07.05.2022)
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат
В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат
ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости сотрудники российских силовых структур.
В интернете ранее появилось видео, где неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия". Мародеры ведут себя нагло, растаскивают вещи погибших.
После задержания один из зачинщиков кается и признает вину.
"Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить", - говорит он.
Другой задержанный раскаялся, что взял рюкзак, назвав свой поступок "не самым лучшим, что можно было сделать в жизни". "Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков - ну хватает. Думал взять как на память, но память чего - смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", - оправдывается задержанный.