https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787341608.html

В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат

В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат - РИА Новости, 07.05.2022

В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T05:05

2022-05-07T05:05

2022-05-07T05:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости сотрудники российских силовых структур.В интернете ранее появилось видео, где неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия". Мародеры ведут себя нагло, растаскивают вещи погибших.После задержания один из зачинщиков кается и признает вину."Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить", - говорит он.Другой задержанный раскаялся, что взял рюкзак, назвав свой поступок "не самым лучшим, что можно было сделать в жизни". "Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков - ну хватает. Думал взять как на память, но память чего - смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", - оправдывается задержанный.

https://ria.ru/20220507/subekt-1787337132.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область