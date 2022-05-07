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В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787341608.html
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат
В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:05
2022-05-07T05:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
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ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости сотрудники российских силовых структур.В интернете ранее появилось видео, где неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия". Мародеры ведут себя нагло, растаскивают вещи погибших.После задержания один из зачинщиков кается и признает вину."Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить", - говорит он.Другой задержанный раскаялся, что взял рюкзак, назвав свой поступок "не самым лучшим, что можно было сделать в жизни". "Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков - ну хватает. Думал взять как на память, но память чего - смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", - оправдывается задержанный.
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херсонская область
05:05 07.05.2022 (обновлено: 05:27 07.05.2022)
 
В Херсонской области задержаны глумившиеся над телами российских солдат

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат

© РИА НовостиХерсонская область
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости
Херсонская область. Архивное фото
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ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат и укравших все их вещи, следует из кадров, которые предоставили РИА Новости сотрудники российских силовых структур.
В интернете ранее появилось видео, где неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, один из них "желает доброго утра", преступники рыскают по карманам, в кадр попадают погоны и шеврон с надписью "Россия". Мародеры ведут себя нагло, растаскивают вещи погибших.
После задержания один из зачинщиков кается и признает вину.
"Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить", - говорит он.
Другой задержанный раскаялся, что взял рюкзак, назвав свой поступок "не самым лучшим, что можно было сделать в жизни". "Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков - ну хватает. Думал взять как на память, но память чего - смерти?.. Честно, не знаю, каюсь", - оправдывается задержанный.
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