09:08 07.05.2022 (обновлено: 09:14 07.05.2022)
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками Ясиноватой из "Градов"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпущено 10 ракет из "Градов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"️, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 08.45.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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