15:37 07.05.2022 (обновлено: 16:53 07.05.2022)
СК ПМР возбудил дела о диверсии после взрывов возле границы с Украиной
СК Приднестровья возбудил дела о диверсии после взрывов возле села Воронково
На месте взрывов в селе Воронково в Приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Следственный комитет непризнанного Приднестровья в субботу возбудил уголовные дела о диверсии по фактам взрывов возле села Воронково на границе с Украиной, сообщила пресс-служба приднестровского СК.
"У села Воронково Рыбницкого района 5 и 6 мая, в вечернее время, произошло несколько взрывов. Пострадавших и разрушений нет. По обоим фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 277 УК ПМР ("Диверсия")", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что вечером 5 мая примерно в 22 часа 20 минут произошло два взрыва, 6 мая с 21 часа 40 минут с некоторым временным интервалом сработали четыре взрывных устройства.
Специалисты установили, что в обоих случаях они были сброшены при помощи беспилотных летательных аппаратов. Все обнаруженные элементы взрывчатки изъяты, назначена соответствующая экспертиза. В рамках уголовных дел проводятся следственные и оперативные действия для установления всех обстоятельств взрывов, траектории движения беспилотников и лиц, причастных к организации и совершению диверсионных действий на территории республики.
27 апреля, 08:00Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывших с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.