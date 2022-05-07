https://ria.ru/20220507/vystavka-1787282288.html

В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных

В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных - РИА Новости, 07.05.2022

В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных

В Пушкинском музее открылась выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века", сообщает пресс-служба ГМИИ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T07:03

2022-05-07T07:03

2022-05-07T07:03

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

живопись

искусство

животные

екатерина ii

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Пушкинском музее открылась выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века", сообщает пресс-служба ГМИИ. Она посвящена изображению животных в произведениях позапрошлого века. "Их тесная связь с различными сферами жизни человека – войной и охотой, хозяйством и транспортом – находила отражение в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве того времени", — поясняется в пресс-релизе.Открывают экспозицию лубочные картинки. Следующий раздел посвящен лошадям. Их эталоном в искусстве стали скульптуры Петра Клодта. Его композиция для Аничкова моста, воспроизведенная на акварели Василия Садовникова, является украшением выставки. Среди мастеров жанра — Клод Верне, Александр Орловский, Николай Каразин, Николай Сверчков и другие.На выставке много произведений "охотничьего" жанра. Есть и сельские пейзажи, на которых изображены домашние животные. Художники пытались передать их характер и эмоции. На многих портретах XIX века рядом со своими хозяевами запечатлены комнатные собачки, отмечают в музее. Например, на гравированном портрете Екатерины II работы Николая Уткина и Ивана Ческого с оригинала Владимира Боровиковского императрица изображена с одной из своих любимых левреток. Отдельная тема экспозиции — иллюстрации Елизаветы Бём к басням Крылова. Они передают идеи поучительных сатирических текстов. Выставка продлится до 18 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, живопись, искусство, животные, екатерина ii, владимир боровиковский