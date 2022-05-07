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В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных - РИА Новости, 07.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220507/vystavka-1787282288.html
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных - РИА Новости, 07.05.2022
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных
В Пушкинском музее открылась выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века", сообщает пресс-служба ГМИИ. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T07:03
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выставки
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Пушкинском музее открылась выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века", сообщает пресс-служба ГМИИ. Она посвящена изображению животных в произведениях позапрошлого века. "Их тесная связь с различными сферами жизни человека – войной и охотой, хозяйством и транспортом – находила отражение в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве того времени", — поясняется в пресс-релизе.Открывают экспозицию лубочные картинки. Следующий раздел посвящен лошадям. Их эталоном в искусстве стали скульптуры Петра Клодта. Его композиция для Аничкова моста, воспроизведенная на акварели Василия Садовникова, является украшением выставки. Среди мастеров жанра — Клод Верне, Александр Орловский, Николай Каразин, Николай Сверчков и другие.На выставке много произведений "охотничьего" жанра. Есть и сельские пейзажи, на которых изображены домашние животные. Художники пытались передать их характер и эмоции. На многих портретах XIX века рядом со своими хозяевами запечатлены комнатные собачки, отмечают в музее. Например, на гравированном портрете Екатерины II работы Николая Уткина и Ивана Ческого с оригинала Владимира Боровиковского императрица изображена с одной из своих любимых левреток. Отдельная тема экспозиции — иллюстрации Елизаветы Бём к басням Крылова. Они передают идеи поучительных сатирических текстов. Выставка продлится до 18 сентября 2022 года.
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новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, живопись, искусство, животные, екатерина ii, владимир боровиковский
07:03 07.05.2022
 
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная изображению животных

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века" открылась в Пушкинском музее

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. ПушкинаЭкспозиция выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"
Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Пушкинском музее открылась выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века", сообщает пресс-служба ГМИИ.
Она посвящена изображению животных в произведениях позапрошлого века. "Их тесная связь с различными сферами жизни человека – войной и охотой, хозяйством и транспортом – находила отражение в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве того времени", — поясняется в пресс-релизе.
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
1 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
2 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
1 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
2 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
Открывают экспозицию лубочные картинки. Следующий раздел посвящен лошадям. Их эталоном в искусстве стали скульптуры Петра Клодта. Его композиция для Аничкова моста, воспроизведенная на акварели Василия Садовникова, является украшением выставки. Среди мастеров жанра — Клод Верне, Александр Орловский, Николай Каразин, Николай Сверчков и другие.
На выставке много произведений "охотничьего" жанра. Есть и сельские пейзажи, на которых изображены домашние животные. Художники пытались передать их характер и эмоции.
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
1 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
2 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
1 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
2 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
На многих портретах XIX века рядом со своими хозяевами запечатлены комнатные собачки, отмечают в музее. Например, на гравированном портрете Екатерины II работы Николая Уткина и Ивана Ческого с оригинала Владимира Боровиковского императрица изображена с одной из своих любимых левреток.
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
1 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
2 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

Экспозиция выставки Анималистика в изобразительном искусстве XIX века
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
1 из 3

Экспозиция "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
2 из 3

Экспонаты выставки "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
3 из 3

Выставка "Анималистика в изобразительном искусстве XIX века"

© Фото : предоставлено Государственным музеем А.С. Пушкина
Отдельная тема экспозиции — иллюстрации Елизаветы Бём к басням Крылова. Они передают идеи поучительных сатирических текстов.
Выставка продлится до 18 сентября 2022 года.
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