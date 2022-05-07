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США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.05.2022
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США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ
США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.05.2022
США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ
После отказа Турции передать Украине российские С-400 Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи С-300 Киеву, пишет в субботу турецкая газета Star со... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:18
2022-05-07T14:30
в мире
украина
турция
греция
с-400 «триумф»
зрк с-300
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. После отказа Турции передать Украине российские С-400 Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи С-300 Киеву, пишет в субботу турецкая газета Star со ссылкой на свои источники.Ранее официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому сообщал, что Афины не собираются отправлять на Украину системы ПРО С-300 российского производства или еще какое-либо вооружение, до этого были направлено оборонительное вооружение.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что это тема закрыта, комплексы являются собственностью страны.По сведениям газеты, "американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она оказала военную помощь Киеву и отправила на Украину ЗРК С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил"."Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей. Согласно новостям в греческих СМИ, "это одна из немногих стран Альянса, у которых есть российские системы вооружения, но на Грецию оказывается давление, чтобы она передала С-300 для украинцев". Основная причина, по которой США и Украина ищут российское оружие, заключается в его способности мгновенно интегрироваться в украинский арсенал и обнаруживать множество целей", - пишет издание."США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали "да" и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию в качестве причины, и не одобрила это предложение", - добавляется в статье.
https://ria.ru/20220507/stoimost-1787334151.html
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784392234.html
украина
турция
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в мире, украина, турция, греция, с-400 «триумф», зрк с-300
14:18 07.05.2022 (обновлено: 14:30 07.05.2022)
 
США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ

СМИ: Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи Киеву С-300

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. После отказа Турции передать Украине российские С-400 Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи С-300 Киеву, пишет в субботу турецкая газета Star со ссылкой на свои источники.
Ранее официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому сообщал, что Афины не собираются отправлять на Украину системы ПРО С-300 российского производства или еще какое-либо вооружение, до этого были направлено оборонительное вооружение.
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 00:44
В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что это тема закрыта, комплексы являются собственностью страны.
"Утверждения о том, что США предлагали передать Украине ЗРК С-400, которые Турция купила у России, приветствовалось многими, кто хотел ослабления ПВО Турции. С другой стороны, военные эксперты и оборонные аналитики говорили, что Турция вряд ли передаст свои С-400 и Анкара на такое точно не пойдет", - пишет издание.
По сведениям газеты, "американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она оказала военную помощь Киеву и отправила на Украину ЗРК С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил".
"Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей. Согласно новостям в греческих СМИ, "это одна из немногих стран Альянса, у которых есть российские системы вооружения, но на Грецию оказывается давление, чтобы она передала С-300 для украинцев". Основная причина, по которой США и Украина ищут российское оружие, заключается в его способности мгновенно интегрироваться в украинский арсенал и обнаруживать множество целей", - пишет издание.
"США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали "да" и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию в качестве причины, и не одобрила это предложение", - добавляется в статье.
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В миреУкраинаТурцияГрецияС-400 «Триумф»ЗРК С-300
 
 
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