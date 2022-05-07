14:18 07.05.2022 (обновлено: 14:30 07.05.2022)
США оказывают давление на Афины для передачи Киеву С-300, сообщили СМИ
СМИ: Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи Киеву С-300
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. После отказа Турции передать Украине российские С-400 Вашингтон оказывает давление на Афины для передачи С-300 Киеву, пишет в субботу турецкая газета Star со ссылкой на свои источники.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что это тема закрыта, комплексы являются собственностью страны.
"Утверждения о том, что США предлагали передать Украине ЗРК С-400, которые Турция купила у России, приветствовалось многими, кто хотел ослабления ПВО Турции. С другой стороны, военные эксперты и оборонные аналитики говорили, что Турция вряд ли передаст свои С-400 и Анкара на такое точно не пойдет", - пишет издание.
По сведениям газеты, "американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она оказала военную помощь Киеву и отправила на Украину ЗРК С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил".
"Греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей. Согласно новостям в греческих СМИ, "это одна из немногих стран Альянса, у которых есть российские системы вооружения, но на Грецию оказывается давление, чтобы она передала С-300 для украинцев". Основная причина, по которой США и Украина ищут российское оружие, заключается в его способности мгновенно интегрироваться в украинский арсенал и обнаруживать множество целей", - пишет издание.
"США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали "да" и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию в качестве причины, и не одобрила это предложение", - добавляется в статье.