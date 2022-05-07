https://ria.ru/20220507/vooruzhenie-1787415996.html

В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения

В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения - РИА Новости, 07.05.2022

В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения

На День Победы 9 мая в Луганске откроют выставку вооружения, в том числе трофейного, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:57

2022-05-07T17:57

2022-05-07T17:57

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

день победы

вооруженные силы украины

лнр

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. На День Победы 9 мая в Луганске откроют выставку вооружения, в том числе трофейного, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР."Девятого мая в 10:00 на Театральной площади города Луганск состоится открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также показ трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами ЛНР и РФ в ходе освобождения территории Луганской Народной Республики", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220505/parad-1786897025.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, луганская народная республика, день победы, вооруженные силы украины, лнр