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В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/vooruzhenie-1787415996.html
В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения
В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения - РИА Новости, 07.05.2022
В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения
На День Победы 9 мая в Луганске откроют выставку вооружения, в том числе трофейного, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:57
2022-05-07T17:57
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
день победы
вооруженные силы украины
лнр
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. На День Победы 9 мая в Луганске откроют выставку вооружения, в том числе трофейного, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР."Девятого мая в 10:00 на Театральной площади города Луганск состоится открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также показ трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами ЛНР и РФ в ходе освобождения территории Луганской Народной Республики", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220505/parad-1786897025.html
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луганск, луганская народная республика, день победы, вооруженные силы украины, лнр
17:57 07.05.2022
 
В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения

В Луганске 9 мая откроют выставку вооружения, в том числе трофейного

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. На День Победы 9 мая в Луганске откроют выставку вооружения, в том числе трофейного, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
"Девятого мая в 10:00 на Театральной площади города Луганск состоится открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также показ трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами ЛНР и РФ в ходе освобождения территории Луганской Народной Республики", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыВооруженные силы УкраиныЛНР
 
 
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