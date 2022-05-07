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Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/voennyy-1787354226.html
Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие
Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие - РИА Новости, 07.05.2022
Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие
Украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что сдался в плен, так как "не хотел воевать". РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:38
2022-05-07T09:57
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что сдался в плен, так как "не хотел воевать"."Первого марта был мобилизован в связи с военным положением с работы. На работе угрожали - либо ты идёшь воевать, либо остаёшься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать, сдался в плен", - сказал военнослужащий территориальной обороны Украины Андрей Саронюк.Другой сдавшийся украинский военный Дмитрий Прудеус рассказал о некачественных британских гранатометах NLAW и американских ПТРК Javelin."Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Обучение было только теоретическим, практики никакой не было, просто давали в руки подержать, да и все. Подержать, прицелиться. Все равно оно лежало бесхозное, потому что ничего не работало", - отметил Прудеус.
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787348933.html
украина
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"Не хотел воевать" – украинский военный рассказал, почему сдался в плен
Украинский военный рассказал, что сложил оружие, так как "не хотел воевать" - МО РФ
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина
09:38 07.05.2022 (обновлено: 09:57 07.05.2022)
 
Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие

Украинский военный рассказал, что сдался в плен, так как не хотел воевать

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что сдался в плен, так как "не хотел воевать".
"Первого марта был мобилизован в связи с военным положением с работы. На работе угрожали - либо ты идёшь воевать, либо остаёшься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать, сдался в плен", - сказал военнослужащий территориальной обороны Украины Андрей Саронюк.
Другой сдавшийся украинский военный Дмитрий Прудеус рассказал о некачественных британских гранатометах NLAW и американских ПТРК Javelin.
"Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Обучение было только теоретическим, практики никакой не было, просто давали в руки подержать, да и все. Подержать, прицелиться. Все равно оно лежало бесхозное, потому что ничего не работало", - отметил Прудеус.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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