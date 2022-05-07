https://ria.ru/20220507/voennyy-1787354226.html

Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие

Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие - РИА Новости, 07.05.2022

Украинский военный рассказал, почему решил сложить оружие

Украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что сдался в плен, так как "не хотел воевать". РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:38

2022-05-07T09:38

2022-05-07T09:57

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что сдался в плен, так как "не хотел воевать"."Первого марта был мобилизован в связи с военным положением с работы. На работе угрожали - либо ты идёшь воевать, либо остаёшься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать, сдался в плен", - сказал военнослужащий территориальной обороны Украины Андрей Саронюк.Другой сдавшийся украинский военный Дмитрий Прудеус рассказал о некачественных британских гранатометах NLAW и американских ПТРК Javelin."Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Обучение было только теоретическим, практики никакой не было, просто давали в руки подержать, да и все. Подержать, прицелиться. Все равно оно лежало бесхозное, потому что ничего не работало", - отметил Прудеус.

https://ria.ru/20220507/azovstal-1787348933.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не хотел воевать" – украинский военный рассказал, почему сдался в плен Украинский военный рассказал, что сложил оружие, так как "не хотел воевать" - МО РФ 2022-05-07T09:38 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина