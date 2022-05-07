https://ria.ru/20220507/voennosluzhaschie-1787425250.html

В боестолкновениях с украинскими войсками погибли два военнослужащих ДНР

В боестолкновениях с украинскими войсками погибли два военнослужащих ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

В боестолкновениях с украинскими войсками погибли два военнослужащих ДНР

Двое военнослужащих сил ДНР погибли в ходе боевых столкновений с украинскими войсками, восемь получили ранения за минувшие сутки, говорится в заявлении Народной РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:17

2022-05-07T19:17

2022-05-07T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Двое военнослужащих сил ДНР погибли в ходе боевых столкновений с украинскими войсками, восемь получили ранения за минувшие сутки, говорится в заявлении Народной милиции республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/obstrely-1787424695.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс