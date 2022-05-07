В Китае объяснили, почему Запад не остановится на конфликте на Украине
Global Times: Запад, нуждаясь в постоянных "врагах", не остановится на украинском кризисе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах", пишет китайское издание Global Times.
"США предпочитают придерживаться стратегии "демократии против автократий" вместо того, чтобы заниматься внутренними реформами и приспосабливаться к изменениям в глобальном миропорядке" - отмечается в публикации.
Вашингтону, как говорится в статье, совершенно не были выгодны реформы российского руководства после распада СССР, значительно поднявшие имидж страны на мировой арене. Из-за этого единство Североатлантического альянса начало стремительно ослабевать, а глобальное влияние блока значительно снизилось, пояснили авторы.
В статье утверждается, что, испытывая постоянную потребность во "воображаемых врагах", Запад решил, что Россия с ее многонациональным единством, обширной территорией и православной верой никак не может быть ассимилирована, а значит подходит на роль противника, которого начало так не хватать.
Обозреватели полагают, что за этим скрывается глубокий кризис западной цивилизации.
"Цивилизация, нуждающаяся во внешних врагах для поддержания существования, в конечном счете придет в упадок. США, все время желающие воевать, неизбежно погибнут как государство. Эту мысль как нельзя лучше подтверждает продолжающийся кризис на Украине", - говорится в публикации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.