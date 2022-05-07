https://ria.ru/20220507/ukraina-1787411093.html

В Китае объяснили, почему Запад не остановится на конфликте на Украине

В Китае объяснили, почему Запад не остановится на конфликте на Украине - РИА Новости, 07.05.2022

В Китае объяснили, почему Запад не остановится на конфликте на Украине

Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах", пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:25

2022-05-07T17:25

2022-05-07T17:25

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах", пишет китайское издание Global Times.По мнению обозревателей издания, Запад во главе с Соединенными Штатами никогда не сможет принять существования чего-то, "непохожего на себя". Именно поэтому он создал "вражеский" образ СССР, а после и России, проводя политику расширения НАТО.Вашингтону, как говорится в статье, совершенно не были выгодны реформы российского руководства после распада СССР, значительно поднявшие имидж страны на мировой арене. Из-за этого единство Североатлантического альянса начало стремительно ослабевать, а глобальное влияние блока значительно снизилось, пояснили авторы.В статье утверждается, что, испытывая постоянную потребность во "воображаемых врагах", Запад решил, что Россия с ее многонациональным единством, обширной территорией и православной верой никак не может быть ассимилирована, а значит подходит на роль противника, которого начало так не хватать.Обозреватели полагают, что за этим скрывается глубокий кризис западной цивилизации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220507/nato-1787407846.html

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, нато, сша