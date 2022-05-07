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Немцы поставили на место посла Украины после его слов о Дне Победы в Европе - РИА Новости, 07.05.2022
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Немцы поставили на место посла Украины после его слов о Дне Победы в Европе
Немцы поставили на место посла Украины после его слов о Дне Победы в Европе - РИА Новости, 07.05.2022
Немцы поставили на место посла Украины после его слов о Дне Победы в Европе
Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на возмущение посла Украины Андрея Мельника по поводу запрета на показ символики во время памятных... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:35
2022-05-07T15:12
в мире
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
берлин (город)
мид германии
день победы
андрей мельник
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на возмущение посла Украины Андрея Мельника по поводу запрета на показ символики во время памятных мероприятий и акций 8-9 мая.Ранее полиция Берлина уточнила, что на период празднования окончания Второй мировой среди прочего нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, буквы V и Z, а также носить военную форму. Это решение аргументировали желанием избежать провокаций и роста напряженности.Также под запретом оказались российский и украинский государственные флаги. Мельник расценил это как "пощечину Украине и украинскому народу". Многие читатели сочли такое поведение дипломата откровенным эгоизмом, а некоторые посоветовали ему перестать лезть не в свое дело."Для предотвращения провокаций и эскалации запрещены все флаги и символы, в том числе и России, но "посол" и в этом случае устраивает провокации и эскалацию. Правильно, что никто в правительстве больше не воспринимает его всерьез", — отметил Saw Sawer."Мельник до сих пор гуляет по Берлину, почему министерство Бербок (Министерство иностранных дел Германии. — Прим. ред.) вас так долго депортирует?" — задался вопросом franz."Вы совсем спятили? Если возмущение и уместно, то только по поводу запрета на советский флаг, под которым в то время люди, в том числе украинцы, не все были друзьями нацистов — воевали против гитлеровской Германии, погибали и побеждали", — считает zbisa."Не обижайтесь, господин посол, но это решение вас не касается. У полиции свои причины. Дело тут в безопасности, а не в политике", — подчеркнул Karlchen Ahnungslos."Уважаемый господин Мельник, не все, что происходит в Германии, касается вас или должно быть связано с Украиной. Теперь мне стало интересно, кто тут на самом деле обиженная ливерная колбаса", — сыронизировала Barbara bor."Из-за вас мне жаль Украину. Вы набрасываетесь на Германию почти каждый день. Будьте наконец мужчиной и перестаньте ныть. Лучше радуйтесь, что Германия до сих пор поддерживает Украину после таких оскорблений и унижений", — написал Ben. f."Господин Мельник, вы не на Украине! Вы находитесь в Германии, и украинские законы тут не действуют. Когда вернетесь на Украину, сможете повесить столько флагов, сколько захотите. Так что пакуйте чемоданы", — подытожили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Ранее канцлер Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786852457.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, берлин (город), мид германии, день победы, андрей мельник
10:35 07.05.2022 (обновлено: 15:12 07.05.2022)
 
Немцы поставили на место посла Украины после его слов о Дне Победы в Европе

Немцы раскритиковали посла Мельника, назвавшего запрет флага Украины в Берлине пощечиной

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на возмущение посла Украины Андрея Мельника по поводу запрета на показ символики во время памятных мероприятий и акций 8-9 мая.
Ранее полиция Берлина уточнила, что на период празднования окончания Второй мировой среди прочего нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, буквы V и Z, а также носить военную форму. Это решение аргументировали желанием избежать провокаций и роста напряженности.
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Также под запретом оказались российский и украинский государственные флаги. Мельник расценил это как "пощечину Украине и украинскому народу". Многие читатели сочли такое поведение дипломата откровенным эгоизмом, а некоторые посоветовали ему перестать лезть не в свое дело.
"Для предотвращения провокаций и эскалации запрещены все флаги и символы, в том числе и России, но "посол" и в этом случае устраивает провокации и эскалацию. Правильно, что никто в правительстве больше не воспринимает его всерьез", — отметил Saw Sawer.
"Мельник до сих пор гуляет по Берлину, почему министерство Бербок (Министерство иностранных дел Германии. — Прим. ред.) вас так долго депортирует?" — задался вопросом franz.
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"Вы совсем спятили? Если возмущение и уместно, то только по поводу запрета на советский флаг, под которым в то время люди, в том числе украинцы, не все были друзьями нацистов — воевали против гитлеровской Германии, погибали и побеждали", — считает zbisa.
"Не обижайтесь, господин посол, но это решение вас не касается. У полиции свои причины. Дело тут в безопасности, а не в политике", — подчеркнул Karlchen Ahnungslos.
"Уважаемый господин Мельник, не все, что происходит в Германии, касается вас или должно быть связано с Украиной. Теперь мне стало интересно, кто тут на самом деле обиженная ливерная колбаса", — сыронизировала Barbara bor.
"Из-за вас мне жаль Украину. Вы набрасываетесь на Германию почти каждый день. Будьте наконец мужчиной и перестаньте ныть. Лучше радуйтесь, что Германия до сих пор поддерживает Украину после таких оскорблений и унижений", — написал Ben. f.
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"Господин Мельник, вы не на Украине! Вы находитесь в Германии, и украинские законы тут не действуют. Когда вернетесь на Украину, сможете повесить столько флагов, сколько захотите. Так что пакуйте чемоданы", — подытожили пользователи.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
Ранее канцлер Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
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