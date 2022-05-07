https://ria.ru/20220507/ukazateli-1787390074.html

В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей

В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей

Городские службы установили в Москве 86 новых указателей к памятникам и музеям и 316 информационных полей в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:31

2022-05-07T14:31

2022-05-07T14:31

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Городские службы установили в Москве 86 новых указателей к памятникам и музеям и 316 информационных полей в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В преддверии Дня Победы установили 86 новых городских указателей и 316 информационных полей с QR-кодами к музеям, памятникам, мемориалам и к домам, где жили герои Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.Отмечается, что новые навигационные таблички приведут к памятникам воинам 5 Гвардейской танковой армии на улице Барболина, участникам Великой Отечественной войны на Вельяминовской улице, а также к Музею Героев Советского Союза и России на улице Большая Черемушкинская.Также сообщается, что указатели подскажут путь к домам, где жили Герои Советского Союза полковник Макар Андреевич Бабиков, генерал-полковник Иван Ильич Людников, адмирал флота Николай Иванович Смирнов.Первые указатели патриотической навигации появились в столице в 2020 году к 75 годовщине Победы. Отмечается, что в этом году в рамках проекта планируется установить около 230 городских указателей и 1317 информационных полей.

https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва