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В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей
В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей
Городские службы установили в Москве 86 новых указателей к памятникам и музеям и 316 информационных полей в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:31
2022-05-07T14:31
2022-05-07T14:31
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Городские службы установили в Москве 86 новых указателей к памятникам и музеям и 316 информационных полей в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В преддверии Дня Победы установили 86 новых городских указателей и 316 информационных полей с QR-кодами к музеям, памятникам, мемориалам и к домам, где жили герои Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.Отмечается, что новые навигационные таблички приведут к памятникам воинам 5 Гвардейской танковой армии на улице Барболина, участникам Великой Отечественной войны на Вельяминовской улице, а также к Музею Героев Советского Союза и России на улице Большая Черемушкинская.Также сообщается, что указатели подскажут путь к домам, где жили Герои Советского Союза полковник Макар Андреевич Бабиков, генерал-полковник Иван Ильич Людников, адмирал флота Николай Иванович Смирнов.Первые указатели патриотической навигации появились в столице в 2020 году к 75 годовщине Победы. Отмечается, что в этом году в рамках проекта планируется установить около 230 городских указателей и 1317 информационных полей.
https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Городские службы установили в Москве 86 новых указателей к памятникам и музеям и 316 информационных полей в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"В преддверии Дня Победы установили 86 новых городских указателей и 316 информационных полей с QR-кодами к музеям, памятникам, мемориалам и к домам, где жили герои Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении
.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.
Отмечается, что новые навигационные таблички приведут к памятникам воинам 5 Гвардейской танковой армии на улице Барболина, участникам Великой Отечественной войны на Вельяминовской улице, а также к Музею Героев Советского Союза и России
на улице Большая Черемушкинская.
Также сообщается, что указатели подскажут путь к домам, где жили Герои Советского Союза полковник Макар Андреевич Бабиков, генерал-полковник Иван Ильич Людников, адмирал флота Николай Иванович Смирнов.
Первые указатели патриотической навигации появились в столице в 2020 году к 75 годовщине Победы. Отмечается, что в этом году в рамках проекта планируется установить около 230 городских указателей и 1317 информационных полей.