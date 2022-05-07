https://ria.ru/20220507/turtsiya-1787415185.html

ЕС начинает признавать факты нарушений со стороны Греции, заявили в Анкаре

ЕС начинает признавать факты нарушений со стороны Греции, заявили в Анкаре - РИА Новости, 07.05.2022

ЕС начинает признавать факты нарушений со стороны Греции, заявили в Анкаре

Анкара не допустит формирования в регионе статус-кво, ущемляющего интересы Турции, в ЕС начинают признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:49

2022-05-07T17:49

2022-05-07T17:49

в мире

хулуси акар

яшар гюлер

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греция

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евросоюз

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Анкара не допустит формирования в регионе статус-кво, ущемляющего интересы Турции, в ЕС начинают признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В ходе визита в командование ВМС Турции по Средиземноморскому региону в провинции Мерсин, главу оборонного ведомства сопровождали начальник Генштаба Яшар Гюлер и командующий ВМС Аднан Озбал.Хулуси Акар осудил позицию мирового сообщества, по его словам, "игнорирующего противоправные действия" греческих силовиков, "применяющих силу против мигрантов и беженцев".Турецкий министр отметил, что "в отличии от греческой стороны", турецкие ВМС спасают жизни мигрантов и беженцев, не оставляя их на погибель посреди моря.В качестве последнего примера, Акар напомнил о действиях турецкого фрегата Gökçeada, команда которого спасла 17 нелегальных мигрантов у берегов ливийского города Мисрата. "Эти и другие факты являются доказательствами вклада турецкой армии в мир и стабильность в различных регионах мира. Наши военные моряки - предмет гордости турецкого народа, стражи безопасности морских рубежей Турции, носители принципов гуманизма", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".Глава турецкого минобороны привлек внимание к противоречиям между Турцией и Грецией в Эгейском и Средиземноморском регионах, в том числе по вопросу Северного Кипра.По его словам, позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога. "Несмотря на мирные устремления Турции, Афины продолжают провокации и не отказываются от агрессивной риторики", - констатировал он, заметив, что в "ЕС начинают постепенно признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права"."Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал", - подчеркнул Акар.По словам министра, турецкая армия предпринимает все необходимые шаги для защиты границы страны. "Только с начала года задержаны 2065 нарушителей госграницы. Предотвращено 132 472 попытки нелегального пересечения границы. Защита границы - вопрос национальной безопасности", - сообщил Акар.Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

https://ria.ru/20220501/turtsiya-1786430880.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/turtsiya-1786321490.html

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Дарья Буймова

в мире, хулуси акар, яшар гюлер, анкара (провинция), греция, турция, евросоюз