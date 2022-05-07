https://ria.ru/20220507/terakt-1787377609.html

МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине

МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022

МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине

Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:46

2022-05-07T12:46

2022-05-07T13:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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германия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве."Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения", - говорится в комментарии на сайте министерства."Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - заявили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.

https://ria.ru/20220506/berlin-1787322971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, германия, берлин (город), россия