https://ria.ru/20220507/terakt-1787377609.html
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине
Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:46
2022-05-07T12:46
2022-05-07T13:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве."Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения", - говорится в комментарии на сайте министерства."Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - заявили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
https://ria.ru/20220506/berlin-1787322971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, германия, берлин (город), россия
12:46 07.05.2022 (обновлено: 13:00 07.05.2022)
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине
МИД назвал нападение на российских журналистов в Берлине следствием развязанной травли
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.
"Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".
Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.