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МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
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МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине
Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:46
2022-05-07T13:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
германия
берлин (город)
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве."Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения", - говорится в комментарии на сайте министерства."Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - заявили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, германия, берлин (город), россия
12:46 07.05.2022 (обновлено: 13:00 07.05.2022)
 
МИД осудил попытку теракта против российских журналистов в Берлине

МИД назвал нападение на российских журналистов в Берлине следствием развязанной травли

© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.
"Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".
Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 22:19
Около офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине раздался хлопок
 
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