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Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787431293.html
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления - РИА Новости, 07.05.2022
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления
Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:02
2022-05-07T20:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, россия, в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:02 07.05.2022 (обновлено: 20:14 07.05.2022)
 
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления

Минобороны России: ракетные войска и артиллерия поразили 31 украинский пункт управления

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:13Специальная военная операция на Украине
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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