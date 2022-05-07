20:02 07.05.2022 (обновлено: 20:14 07.05.2022)
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления
Минобороны России: ракетные войска и артиллерия поразили 31 украинский пункт управления
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.