https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787431293.html

Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления

Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления - РИА Новости, 07.05.2022

Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления

Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:02

2022-05-07T20:02

2022-05-07T20:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21bfac74755a4bbee98e33ca9934640c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия в течение субботы поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)