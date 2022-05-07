19:02 07.05.2022 (обновлено: 19:56 07.05.2022)
Слуцкий назвал "фирменный прием" Вашингтона
Слуцкий: фирменный прием США — обвинение других в том, в чем сами погрязли с головой
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвиняет РФ в попытках "исказить историю", отметил, что обвинение других в том, в чем США погрязли с головой, - фирменный прием Вашингтона, Россия всегда будет стоять на стороне исторический правды.
Ранее госсекретарь Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны выступил с утверждением, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине, при этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа.
"Фирменный прием Вашингтона - пытаться обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой", - написал Слуцкий, добавив, что "США остаются во главе империи лжи".
Вчера, 18:02Блинкен обвинил Россию в искажении истории
"США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии… При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о "советской оккупации", - уточнил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.