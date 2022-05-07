https://ria.ru/20220507/slutskiy-1787423775.html

Слуцкий назвал "фирменный прием" Вашингтона

Слуцкий назвал "фирменный прием" Вашингтона - РИА Новости, 07.05.2022

Слуцкий назвал "фирменный прием" Вашингтона

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвиняет РФ в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:02

2022-05-07T19:02

2022-05-07T19:56

вашингтон (штат)

сша

леонид слуцкий (политик)

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россия

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот обвиняет РФ в попытках "исказить историю", отметил, что обвинение других в том, в чем США погрязли с головой, - фирменный прием Вашингтона, Россия всегда будет стоять на стороне исторический правды.Ранее госсекретарь Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны выступил с утверждением, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине, при этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа."Фирменный прием Вашингтона - пытаться обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой", - написал Слуцкий, добавив, что "США остаются во главе империи лжи".По его словам, США пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме фашисткой Германии при фактическом поощрении русофобии в некоторых странах, "где проводились марши подсобников нацистов"."США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии… При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о "советской оккупации", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/blinken-1787416892.html

https://ria.ru/20220405/ssha-1781915040.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вашингтон (штат), сша, леонид слуцкий (политик), в мире, россия, украина