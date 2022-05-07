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В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие - РИА Новости, 07.05.2022
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие
Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:58
2022-05-07T08:58
2022-05-07T08:58
омская область
омская область
общество
день победы
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ОМСК, 7 мая – РИА Новости. Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в Омске, сообщает облправительство."В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы намерены организовать водное шествие по реке Иртыш. Стартуем в 13.00 (10.00 мск) от акватории "Зеленого острова", пойдем по Иртышу и встретимся с основной колонной в районе Ленинградского моста. Далее, вместе с участниками основного шествия пройдем по реке до Бульвара Победы, затем продолжим движение к Речному порту", - рассказал президент федерации парусного спорта Омской области Сергей Щербаков.Участники водного шествия, будут держать в руках портреты своих родственников-фронтовиков.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, общество, день победы
ОМСК, 7 мая – РИА Новости. Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в Омске, сообщает облправительство.
"В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы намерены организовать водное шествие по реке Иртыш
. Стартуем в 13.00 (10.00 мск) от акватории "Зеленого острова", пойдем по Иртышу и встретимся с основной колонной в районе Ленинградского моста. Далее, вместе с участниками основного шествия пройдем по реке до Бульвара Победы, затем продолжим движение к Речному порту", - рассказал президент федерации парусного спорта Омской области
Сергей Щербаков.
Участники водного шествия, будут держать в руках портреты своих родственников-фронтовиков.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске
.