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В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие - РИА Новости, 07.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220507/shestvie-1787350515.html
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие - РИА Новости, 07.05.2022
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие
Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:58
2022-05-07T08:58
омская область
омская область
общество
день победы
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ОМСК, 7 мая – РИА Новости. Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в Омске, сообщает облправительство."В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы намерены организовать водное шествие по реке Иртыш. Стартуем в 13.00 (10.00 мск) от акватории "Зеленого острова", пойдем по Иртышу и встретимся с основной колонной в районе Ленинградского моста. Далее, вместе с участниками основного шествия пройдем по реке до Бульвара Победы, затем продолжим движение к Речному порту", - рассказал президент федерации парусного спорта Омской области Сергей Щербаков.Участники водного шествия, будут держать в руках портреты своих родственников-фронтовиков.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
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омская область, общество, день победы
08:58 07.05.2022
 

В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 мая – РИА Новости. Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в Омске, сообщает облправительство.
"В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы намерены организовать водное шествие по реке Иртыш. Стартуем в 13.00 (10.00 мск) от акватории "Зеленого острова", пойдем по Иртышу и встретимся с основной колонной в районе Ленинградского моста. Далее, вместе с участниками основного шествия пройдем по реке до Бульвара Победы, затем продолжим движение к Речному порту", - рассказал президент федерации парусного спорта Омской области Сергей Щербаков.
Участники водного шествия, будут держать в руках портреты своих родственников-фронтовиков.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 11:56День Победы — 2022
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате
 
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