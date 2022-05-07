https://ria.ru/20220507/shestvie-1787350515.html

В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие

В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие - РИА Новости, 07.05.2022

В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие

Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:58

2022-05-07T08:58

2022-05-07T08:58

омская область

омская область

общество

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1920x0_80_0_0_e6d8358f7474614df008d40abae62428.jpg

ОМСК, 7 мая – РИА Новости. Члены федерации парусного спорта Омской области не менее чем на десяти яхтах в этом году присоединятся к патриотической акции "Бессмертный полк" на реке Иртыш в Омске, сообщает облправительство."В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы намерены организовать водное шествие по реке Иртыш. Стартуем в 13.00 (10.00 мск) от акватории "Зеленого острова", пойдем по Иртышу и встретимся с основной колонной в районе Ленинградского моста. Далее, вместе с участниками основного шествия пройдем по реке до Бульвара Победы, затем продолжим движение к Речному порту", - рассказал президент федерации парусного спорта Омской области Сергей Щербаков.Участники водного шествия, будут держать в руках портреты своих родственников-фронтовиков.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.

https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, общество, день победы