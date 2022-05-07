В Японии заявили, что ситуация на Украине важна для "сдерживания" Китая
Министр обороны Японии Киси заявил, что ситуация на Украине важна для "сдерживания" Китая
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международная реакция на специальную военную операцию России на Украине важна для "сдерживания" Китая в вопросе Тайваня и Южно-Китайского моря, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси в интервью газете Washington Post.
По мнению Киси, если международное сообщество "каким-либо образом оправдает" действия России на Украине, "это может послать неправильный сигнал, что можно терпеть подобные действия в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, будут относиться терпимо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.