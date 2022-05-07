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Москву украсили тематическими цветниками - РИА Новости, 07.05.2022
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Москву украсили тематическими цветниками
Москву украсили тематическими цветниками - РИА Новости, 07.05.2022
Москву украсили тематическими цветниками
Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:40
2022-05-07T14:40
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общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
рублевское шоссе
большой театр
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Тематические цветники украсили столицу. В год культурного наследия народов России арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства порекомендовали москвичам осмотреть экспозиции на улице Земляной Вал, Николаевской набережной, Варшавском шоссе, Рублевском шоссе при выезде на МКАД и площади Гагарина. Всего Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виолы.Сообщается, что к лету оформление будет обновлено. Отцветающую виолу сменят композиции из однолетних культур – бегонии изящной, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии приморской, колеуса и петунии преимущественного оранжевого, желтого, красного, белого и голубого цветов.Арт-цветники разбивают в Москве ежегодно. В Год науки клумбы украшали фигуры ДНК, атомов и шестеренок, в Год театра – карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра-2019".
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, рублевское шоссе, большой театр
14:40 07.05.2022
 
Москву украсили тематическими цветниками

Москву украсили сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы

© Комплекс городского хозяйства МосквыЦветники в Москве
Цветники в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Цветники в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Тематические цветники украсили столицу. В год культурного наследия народов России арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства порекомендовали москвичам осмотреть экспозиции на улице Земляной Вал, Николаевской набережной, Варшавском шоссе, Рублевском шоссе при выезде на МКАД и площади Гагарина. Всего Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виолы.
Сообщается, что к лету оформление будет обновлено. Отцветающую виолу сменят композиции из однолетних культур – бегонии изящной, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии приморской, колеуса и петунии преимущественного оранжевого, желтого, красного, белого и голубого цветов.
Арт-цветники разбивают в Москве ежегодно. В Год науки клумбы украшали фигуры ДНК, атомов и шестеренок, в Год театра – карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра-2019".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияРублевское шоссеБольшой театр
 
 
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