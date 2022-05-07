https://ria.ru/20220507/sazhentsy-1787391307.html

Москву украсили тематическими цветниками

Москву украсили тематическими цветниками - РИА Новости, 07.05.2022

Москву украсили тематическими цветниками

Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:40

2022-05-07T14:40

2022-05-07T14:40

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общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

рублевское шоссе

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Тематические цветники украсили столицу. В год культурного наследия народов России арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства порекомендовали москвичам осмотреть экспозиции на улице Земляной Вал, Николаевской набережной, Варшавском шоссе, Рублевском шоссе при выезде на МКАД и площади Гагарина. Всего Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виолы.Сообщается, что к лету оформление будет обновлено. Отцветающую виолу сменят композиции из однолетних культур – бегонии изящной, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии приморской, колеуса и петунии преимущественного оранжевого, желтого, красного, белого и голубого цветов.Арт-цветники разбивают в Москве ежегодно. В Год науки клумбы украшали фигуры ДНК, атомов и шестеренок, в Год театра – карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра-2019".

москва

россия

рублевское шоссе

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, рублевское шоссе, большой театр