Москву украсили тематическими цветниками
Москву украсили сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы
© Комплекс городского хозяйства МосквыЦветники в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Цветники в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Тематические цветники украсили столицу. В год культурного наследия народов России арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства порекомендовали москвичам осмотреть экспозиции на улице Земляной Вал, Николаевской набережной, Варшавском шоссе, Рублевском шоссе при выезде на МКАД и площади Гагарина. Всего Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виолы.
Сообщается, что к лету оформление будет обновлено. Отцветающую виолу сменят композиции из однолетних культур – бегонии изящной, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии приморской, колеуса и петунии преимущественного оранжевого, желтого, красного, белого и голубого цветов.
Арт-цветники разбивают в Москве ежегодно. В Год науки клумбы украшали фигуры ДНК, атомов и шестеренок, в Год театра – карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра-2019".