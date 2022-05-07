15:39 07.05.2022 (обновлено: 19:03 07.05.2022)
Россия может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС, пишет 20 Minuten
Обозреватель 20 Minuten Урех: нефтяное эмбарго Евросоюза выгодно России
Нефтяные вышки
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цены на нефть устремятся вверх в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России, от чего последняя только выиграет, уверен обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех.
Еще одна сложность — объем потребления в Европе. По мнению эксперта, странам на континенте нужно меньше потреблять и больше производить нефть. Урех считает, что эффективнее ввести штрафные пошлины на российское топливо.
"Эмбарго может сделать нефть более дорогой, что также пойдет на пользу России", — утверждается в статье.
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По данным МВФ, себестоимость добычи нефти в стране — 15 долларов за баррель. Сейчас же баррель стоит более 100 долларов и даже несмотря на скидки, Россия остается в плюсе.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.