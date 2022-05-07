https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787398633.html

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС, пишет 20 Minuten

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС, пишет 20 Minuten - РИА Новости, 07.05.2022

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС, пишет 20 Minuten

Цены на нефть устремятся вверх в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России, от чего последняя только выиграет, уверен обозреватель швейцарского... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:39

2022-05-07T15:39

2022-05-07T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

санкции в отношении россии

россия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цены на нефть устремятся вверх в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России, от чего последняя только выиграет, уверен обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех.Автор усомнился в том, что введением нефтяного эмбарго ЕС удастся разрушить российскую экономику. Он указал на то, что внутри союза нет консенсуса в этом вопросе: некоторые страны против запрета. Кроме того, Россия может найти покупателей за пределами ЕС — например, в Китае и Индии.Еще одна сложность — объем потребления в Европе. По мнению эксперта, странам на континенте нужно меньше потреблять и больше производить нефть. Урех считает, что эффективнее ввести штрафные пошлины на российское топливо."Эмбарго может сделать нефть более дорогой, что также пойдет на пользу России", — утверждается в статье.По данным МВФ, себестоимость добычи нефти в стране — 15 долларов за баррель. Сейчас же баррель стоит более 100 долларов и даже несмотря на скидки, Россия остается в плюсе.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html

https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, евросоюз