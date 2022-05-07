https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787363127.html

По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине

По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022

По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине

Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:57

2022-05-07T10:57

2022-05-07T12:33

день победы — 2022

день победы

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.Об этом во время прохождения механизированной колонны объявил диктор на Красной площади.Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва