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По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
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По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине
По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине
Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:57
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день победы — 2022
день победы
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.Об этом во время прохождения механизированной колонны объявил диктор на Красной площади.Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.
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день победы, москва
10:57 07.05.2022 (обновлено: 12:33 07.05.2022)
 
По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине

На репетиции парада Победы на Красной площади проехали участники спецоперации на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом во время прохождения механизированной колонны объявил диктор на Красной площади.
Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.
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