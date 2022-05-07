10:57 07.05.2022 (обновлено: 12:33 07.05.2022)
По Красной площади проехали участники спецоперации на Украине
На репетиции парада Победы на Красной площади проехали участники спецоперации на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом во время прохождения механизированной колонны объявил диктор на Красной площади.
Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.
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