https://ria.ru/20220507/reabilitatsiya-1787449172.html

Изменен механизм определения цены сертификата на техсредства реабилитации

Изменен механизм определения цены сертификата на техсредства реабилитации - РИА Новости, 07.05.2022

Изменен механизм определения цены сертификата на техсредства реабилитации

Правительство РФ внесло изменения в механизм определения стоимости сертификата для приобретения технического средства реабилитации (ТСР) на срок до 1 января... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:07

2022-05-07T23:07

2022-05-07T23:11

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правительство рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в механизм определения стоимости сертификата для приобретения технического средства реабилитации (ТСР) на срок до 1 января 2023 года, сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В апреле Минтруд информировал, что представил механизм увеличения предельной суммы, доступной по электронному сертификату, для приобретения технического средства реабилитации. Проект был разработан с учетом предложений производителей ТСР и общественных объединений людей с инвалидностью и размещен на общественное обсуждение. В министерстве поясняли, что сейчас номинальная стоимость электронного сертификата определяется предельной стоимостью товара или услуги. Предельную стоимость определяет ФСС по результатам последней закупки на аналогичные товары, работы или услуги. Основная часть таких закупок приходится на прошлый год."Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца второго пункта 3 от 29 апреля 2021 года № 678 "Об утверждении правил определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счёт средств федерального бюджета и бюджета Фонда социального страхования РФ", - говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что теперь последней по времени закупкой считается процедура закупки, по результатам которой заключён государственный контракт и в рамках его исполнения поставщик осуществил не менее чем одну поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в течение 60 календарных дней до даты подачи инвалидом, застрахованным лицом заявления об обеспечении товаром, работой или услугой с использованием электронного сертификата. "Установить, что абзац третий пункта 3 правил (в редакции настоящего постановления) применяется до 1 января 2023 года", - добавляется в сообщении.Ранее пояснялось, что нововведение позволит ориентироваться на недавно заключенные контракты при определении предельной стоимости компенсации и более объективно определять стоимость сертификата с учетом роста рыночной стоимости.Электронный сертификат - это платежный инструмент: к карте "МИР" привязана определенная сумма, которую можно потратить на конкретный вид товара – например, на кресло-коляску для инвалидов. Конкретную марку и модель выбирает гражданин. Электронный сертификат работает как обычная банковская карта, средства за товар перечисляются напрямую продавцу.

https://ria.ru/20220504/meditsina-1786748927.html

https://ria.ru/20220426/mintrud-1785583717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, правительство рф