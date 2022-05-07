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СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
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СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине
СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022
СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления в отношении журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:51
2022-05-07T20:36
берлин (город)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
германия
александр бастрыкин
происшествия
юнеско
оон
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления в отношении журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", — говорится в заявлении.По имеющимся данным, окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной бутылкой. Позже в одной из ниш фасада обнаружили самодельное взрывное устроиство из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.После этого жильцов эвакуировали, а прибывшие саперы дезактивировали взрывчатку.Отмечается, что для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.Российское посольство в Берлине, в свою очередь, направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту с требованием провести разбирательство. В полиции столицы РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности. Дипмиссия также подчеркнула, что ожидает беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.
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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
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берлин (город), россия, следственный комитет россии (ск рф), германия, александр бастрыкин, происшествия, юнеско, оон
18:51 07.05.2022 (обновлено: 20:36 07.05.2022)
 
СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине

Бастрыкин поручил расследовать преступление в отношении российских журналистов в Берлине

© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления в отношении журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", — говорится в заявлении.
По имеющимся данным, окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной бутылкой. Позже в одной из ниш фасада обнаружили самодельное взрывное устроиство из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.
После этого жильцов эвакуировали, а прибывшие саперы дезактивировали взрывчатку.
Отмечается, что для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.
Российское посольство в Берлине, в свою очередь, направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту с требованием провести разбирательство. В полиции столицы РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности. Дипмиссия также подчеркнула, что ожидает беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:39
В СЖР прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
 
Берлин (город)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГерманияАлександр БастрыкинПроисшествияЮНЕСКОООН
 
 
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