https://ria.ru/20220507/rassledovanie-1787422308.html

СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине

СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022

СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления в отношении журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:51

2022-05-07T18:51

2022-05-07T20:36

берлин (город)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

германия

александр бастрыкин

происшествия

юнеско

оон

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления в отношении журналистов РИА Новости в Берлине, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей", — говорится в заявлении.По имеющимся данным, окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной бутылкой. Позже в одной из ниш фасада обнаружили самодельное взрывное устроиство из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.После этого жильцов эвакуировали, а прибывшие саперы дезактивировали взрывчатку.Отмечается, что для установления деталей происшествия глава СК поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.Российское посольство в Берлине, в свою очередь, направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту с требованием провести разбирательство. В полиции столицы РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности. Дипмиссия также подчеркнула, что ожидает беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

https://ria.ru/20220507/zhurnalisty-1787406078.html

берлин (город)

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-07T18:51 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

берлин (город), россия, следственный комитет россии (ск рф), германия, александр бастрыкин, происшествия, юнеско, оон