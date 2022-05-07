https://ria.ru/20220507/rassledovanie-1787397923.html

СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров

СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров - РИА Новости, 07.05.2022

СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров

Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:31

2022-05-07T15:31

2022-05-07T15:31

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и гражданской инфраструктуры, всего российскими следователями сейчас расследуется порядка 800 уголовных дел, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, указанные в уголовных делах лица причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям на территориях ЛНР и ДНР, таких как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, похищения людей, пытки, захват заложников."Следственный комитет России завершает расследование ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и командиров ВСУ, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. Указанные уголовные дела в соответствии с заключенными Следственным комитетом России соглашениями о сотрудничестве и правовой помощи будут переданы в прокуратуры ДНР и ЛНР для последующего предания суду обвиняемых в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.По данным СК, эффективность сбора доказательств по указанным делам повысилась в связи с признанием ЛНР и ДНР и заключением соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами. В настоящее время российские следователи расследуют порядка 800 уголовных дел, отмечает следствие.

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787365647.html

https://ria.ru/20220506/polkovnik-1787300898.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире