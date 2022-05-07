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СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/rassledovanie-1787397923.html
СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров
СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров - РИА Новости, 07.05.2022
СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров
Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:31
2022-05-07T15:31
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и гражданской инфраструктуры, всего российскими следователями сейчас расследуется порядка 800 уголовных дел, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, указанные в уголовных делах лица причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям на территориях ЛНР и ДНР, таких как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, похищения людей, пытки, захват заложников."Следственный комитет России завершает расследование ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и командиров ВСУ, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. Указанные уголовные дела в соответствии с заключенными Следственным комитетом России соглашениями о сотрудничестве и правовой помощи будут переданы в прокуратуры ДНР и ЛНР для последующего предания суду обвиняемых в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.По данным СК, эффективность сбора доказательств по указанным делам повысилась в связи с признанием ЛНР и ДНР и заключением соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами. В настоящее время российские следователи расследуют порядка 800 уголовных дел, отмечает следствие.
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787365647.html
https://ria.ru/20220506/polkovnik-1787300898.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
15:31 07.05.2022
 
СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров

СК завершаетт расследование нескльких дел на командиров ВСУ за преступления в Донбассе

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и гражданской инфраструктуры, всего российскими следователями сейчас расследуется порядка 800 уголовных дел, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, указанные в уголовных делах лица причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям на территориях ЛНР и ДНР, таких как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, похищения людей, пытки, захват заложников.
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"Следственный комитет России завершает расследование ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и командиров ВСУ, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. Указанные уголовные дела в соответствии с заключенными Следственным комитетом России соглашениями о сотрудничестве и правовой помощи будут переданы в прокуратуры ДНР и ЛНР для последующего предания суду обвиняемых в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.
По данным СК, эффективность сбора доказательств по указанным делам повысилась в связи с признанием ЛНР и ДНР и заключением соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами. В настоящее время российские следователи расследуют порядка 800 уголовных дел, отмечает следствие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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