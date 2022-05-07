СК завершает расследование нескольких дел на украинских командиров
СК завершаетт расследование нескльких дел на командиров ВСУ за преступления в Донбассе
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских командиров, обвиняемых в уничтожении мирных жителей Донбасса и гражданской инфраструктуры, всего российскими следователями сейчас расследуется порядка 800 уголовных дел, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, указанные в уголовных делах лица причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям на территориях ЛНР и ДНР, таких как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, похищения людей, пытки, захват заложников.
"Следственный комитет России завершает расследование ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и командиров ВСУ, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. Указанные уголовные дела в соответствии с заключенными Следственным комитетом России соглашениями о сотрудничестве и правовой помощи будут переданы в прокуратуры ДНР и ЛНР для последующего предания суду обвиняемых в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.
По данным СК, эффективность сбора доказательств по указанным делам повысилась в связи с признанием ЛНР и ДНР и заключением соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами. В настоящее время российские следователи расследуют порядка 800 уголовных дел, отмечает следствие.