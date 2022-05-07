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При обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ranenie-1787446292.html
При обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина
При обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Благодатного в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:35
2022-05-07T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Благодатного в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 1 мирного жителя в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории Республики: н.п. Благодатное: мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
22:35 07.05.2022 (обновлено: 22:45 07.05.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле украинскими войсками Благодатного ранен мужчина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Благодатного в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 1 мирного жителя в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории Республики: н.п. Благодатное: мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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