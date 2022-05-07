https://ria.ru/20220507/ranenaya-1787415688.html
При обстреле населенного пункта Ясное в ДНР ранена женщина
При обстреле населенного пункта Ясное в ДНР ранена женщина - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле населенного пункта Ясное в ДНР ранена женщина
Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:56
2022-05-07T17:56
2022-05-07T17:56
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1955 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Ясное по ул. Железнодорожная, 11", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, донбасс
При обстреле населенного пункта Ясное в ДНР ранена женщина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное ранена женщина