https://ria.ru/20220507/raketa-1787443760.html

Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок

Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок - РИА Новости, 07.05.2022

Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск Северной... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:05

2022-05-07T22:05

2022-05-07T22:05

японское море

корейский полуостров

совет безопасности оон

сша

кндр (северная корея)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_0:118:3431:2047_1920x0_80_0_0_ef6dbe79a294d14c4e11465035f6f06d.jpg

СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск Северной Кореей в субботу баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ): стороны осудили действия КНДР и призвали вернуться на путь диалога, сообщает МИД Южной Кореи.КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ)."Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, предположительно БРПЛ, 7 мая, который несет серьезную угрозу Корейскому полуострову и международному сообществу, а также откровенно нарушает резолюции Совбеза ООН", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.Дипломаты призвали КНДР немедленно прекратить действия, повышающие напряженность в регионе, и вернуться к диалогу, а также договорились и далее сохранять "идеальную" оборонную готовность, усиливать сотрудничество и тесный контакт, а также принять единые меры от лица международного сообщества, в том числе в рамках Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220507/ispytaniya-1787438941.html

японское море

корейский полуостров

сша

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

японское море, корейский полуостров, совет безопасности оон, сша, кндр (северная корея), южная корея