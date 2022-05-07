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Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок - РИА Новости, 07.05.2022
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Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок
Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок - РИА Новости, 07.05.2022
Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск Северной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:05
2022-05-07T22:05
японское море
корейский полуостров
совет безопасности оон
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск Северной Кореей в субботу баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ): стороны осудили действия КНДР и призвали вернуться на путь диалога, сообщает МИД Южной Кореи.КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ)."Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, предположительно БРПЛ, 7 мая, который несет серьезную угрозу Корейскому полуострову и международному сообществу, а также откровенно нарушает резолюции Совбеза ООН", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.Дипломаты призвали КНДР немедленно прекратить действия, повышающие напряженность в регионе, и вернуться к диалогу, а также договорились и далее сохранять "идеальную" оборонную готовность, усиливать сотрудничество и тесный контакт, а также принять единые меры от лица международного сообщества, в том числе в рамках Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220507/ispytaniya-1787438941.html
японское море
корейский полуостров
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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японское море, корейский полуостров, совет безопасности оон, сша, кндр (северная корея), южная корея
22:05 07.05.2022
 
Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок

Спецпредставители США и Южной Кореи осудили пуск КНДР ракеты для подлодок

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск Северной Кореей в субботу баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ): стороны осудили действия КНДР и призвали вернуться на путь диалога, сообщает МИД Южной Кореи.
КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
"Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, предположительно БРПЛ, 7 мая, который несет серьезную угрозу Корейскому полуострову и международному сообществу, а также откровенно нарушает резолюции Совбеза ООН", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.
Дипломаты призвали КНДР немедленно прекратить действия, повышающие напряженность в регионе, и вернуться к диалогу, а также договорились и далее сохранять "идеальную" оборонную готовность, усиливать сотрудничество и тесный контакт, а также принять единые меры от лица международного сообщества, в том числе в рамках Совбеза ООН.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Японское мореКорейский полуостровСовет Безопасности ООНСШАКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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