https://ria.ru/20220507/pridnestrove-1787401406.html
Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации
Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации - РИА Новости, 07.05.2022
Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации
Минобороны непризнанного Приднестровья в субботу официально заявило, что мобилизация в республике не проводится. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:04
2022-05-07T16:04
2022-05-07T16:04
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны непризнанного Приднестровья в субботу официально заявило, что мобилизация в республике не проводится.Отмечается, что сообщения в социальных сетях о якобы проводимой в республике "мобилизации" являются фейком и направлены на дестабилизацию ситуации и создание неблагоприятного фона."Министерство обороны заявляет: мобилизация Вооруженных сил, других войск, формирований и органов в Приднестровье не проводится. Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики продолжают выполнять комплекс мероприятий повседневной деятельности. Все мероприятия осуществляются планово", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/vzryvy-1787351652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср
Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации
Минобороны Приднестровья опровергло слухи в соцсетях о проведении мобилизации