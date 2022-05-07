https://ria.ru/20220507/pridnestrove-1787401406.html

Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации

Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации - РИА Новости, 07.05.2022

Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации

Минобороны непризнанного Приднестровья в субботу официально заявило, что мобилизация в республике не проводится. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:04

2022-05-07T16:04

2022-05-07T16:04

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111147/79/1111477920_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_b918ea56648a7d673dc483b275543962.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны непризнанного Приднестровья в субботу официально заявило, что мобилизация в республике не проводится.Отмечается, что сообщения в социальных сетях о якобы проводимой в республике "мобилизации" являются фейком и направлены на дестабилизацию ситуации и создание неблагоприятного фона."Министерство обороны заявляет: мобилизация Вооруженных сил, других войск, формирований и органов в Приднестровье не проводится. Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики продолжают выполнять комплекс мероприятий повседневной деятельности. Все мероприятия осуществляются планово", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/vzryvy-1787351652.html

https://ria.ru/20220506/terakty-1787313924.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср