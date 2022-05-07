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Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин
Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022
Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин
Руководство США должно пополнить список военных преступников и понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом на Украине, заявил спикер... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:35
2022-05-07T14:35
2022-05-07T15:54
вячеслав володин
украина
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госдума рф
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джо байден
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Руководство США должно пополнить список военных преступников и понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников", - написал он.Володин добавил, что президент США Джо Байден сам признался в том, что "Вашингтон рассекретили"."Президент США Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили", - отметил он.По словам спикера ГД, киевскому режиму оказывают помощь в том числе силы разведки США. Он уточнил, что на Украине работают иностранные инструкторы, и Вашингтон "по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны"."Речь идет не только о поставке вооружений и техники - киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки… После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы", - добавил он.
https://ria.ru/20220505/volodin-1787094475.html
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вячеслав володин, украина, сша, госдума рф, вашингтон (штат), джо байден, в мире
14:35 07.05.2022 (обновлено: 15:54 07.05.2022)
Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что власти США должны пополнить список военных преступников