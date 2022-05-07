https://ria.ru/20220507/prestupleniya-1787390613.html

Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин

Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022

Власти США должны пополнить список военных преступников, заявил Володин

Руководство США должно пополнить список военных преступников и понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом на Украине, заявил спикер... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:35

2022-05-07T14:35

2022-05-07T15:54

вячеслав володин

украина

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госдума рф

вашингтон (штат)

джо байден

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Руководство США должно пополнить список военных преступников и понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников", - написал он.Володин добавил, что президент США Джо Байден сам признался в том, что "Вашингтон рассекретили"."Президент США Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили", - отметил он.По словам спикера ГД, киевскому режиму оказывают помощь в том числе силы разведки США. Он уточнил, что на Украине работают иностранные инструкторы, и Вашингтон "по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны"."Речь идет не только о поставке вооружений и техники - киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки… После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы", - добавил он.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787094475.html

украина

сша

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вячеслав володин, украина, сша, госдума рф, вашингтон (штат), джо байден, в мире