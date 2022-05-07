21:19 07.05.2022 (обновлено: 22:26 07.05.2022)
Все пожары в Красноярском крае локализовали
МЧС: пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы
Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью, сообщается в МЧС РФ.
"В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края. Всего в результате пожара пострадали 484 строения. Все пожары локализованы. Всего для ликвидации пожаров привлекались 814 человек и 294 единицы техники от РСЧС, из них от МЧС России - 356 человек, 76 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на очередном заседании КЧС губернатор края поручил главам муниципальных образований и членам правительства оказать людям всю необходимую помощь, оперативно развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью. В настоящее время большинство пострадавших от пожаров людей размещаются у родственников.
Также на территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов, 224 человек размещены у родственников и в пунктах временного размещения.
"Всего для борьбы с огнем привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края при порывах ветра до 40 метров в секунду, по данным СК, погибли пять человек. Согласно информации регионального минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.
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