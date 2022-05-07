https://ria.ru/20220507/pozhary-1787438779.html

Все пожары в Красноярском крае локализовали

Все пожары в Красноярском крае локализовали - РИА Новости, 07.05.2022

Все пожары в Красноярском крае локализовали

Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:19

2022-05-07T21:19

2022-05-07T22:26

происшествия

красноярский край

россия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123942_0:190:2863:1800_1920x0_80_0_0_08d86d2179ba64ba574cac65b0c39714.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью, сообщается в МЧС РФ."В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края. Всего в результате пожара пострадали 484 строения. Все пожары локализованы. Всего для ликвидации пожаров привлекались 814 человек и 294 единицы техники от РСЧС, из них от МЧС России - 356 человек, 76 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что на очередном заседании КЧС губернатор края поручил главам муниципальных образований и членам правительства оказать людям всю необходимую помощь, оперативно развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью. В настоящее время большинство пострадавших от пожаров людей размещаются у родственников.Также на территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов, 224 человек размещены у родственников и в пунктах временного размещения."Всего для борьбы с огнем привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда", - добавляется в сообщении.Ранее сообщалось, что в субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края при порывах ветра до 40 метров в секунду, по данным СК, погибли пять человек. Согласно информации регионального минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787428166.html

красноярский край

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T21:19 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)