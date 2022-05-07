https://ria.ru/20220507/pozhary-1787428709.html

В трех населенных пунктах Тяжинского округа Кузбасса ввели режим ЧС

В трех населенных пунктах Тяжинского округа Кузбасса ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2022

В трех населенных пунктах Тяжинского округа Кузбасса ввели режим ЧС

Власти Кузбасса ввели режим ЧС из-за пожаров в трех населенных пунктах Тяжинского округа, где погибли четыре человека и сгорели 143 дома, следует из... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:44

2022-05-07T19:44

2022-05-07T20:12

кемеровская область

происшествия

россия

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 7 мая - РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим ЧС из-за пожаров в трех населенных пунктах Тяжинского округа, где погибли четыре человека и сгорели 143 дома, следует из распоряжения исполняющего обязанности губернатора региона Вячеслава Телегина, опубликованного на сайте правительства Кемеровской области.Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский."Ввести на территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220507/kuzbass-1787369179.html

кемеровская область

россия

листвянка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кемеровская область, происшествия, россия, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)