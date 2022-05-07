19:44 07.05.2022 (обновлено: 20:12 07.05.2022)
В трех населенных пунктах Тяжинского округа Кузбасса ввели режим ЧС
В трех населенных пунктах Тяжинского округа Кузбасса из-за пожаров ввели режим ЧС
© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС во время тушения пожара
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 мая - РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим ЧС из-за пожаров в трех населенных пунктах Тяжинского округа, где погибли четыре человека и сгорели 143 дома, следует из распоряжения исполняющего обязанности губернатора региона Вячеслава Телегина, опубликованного на сайте правительства Кемеровской области.
Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский.
"Ввести на территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования", - говорится в документе.