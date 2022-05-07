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Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения - РИА Новости, 07.05.2022
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Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения
Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения - РИА Новости, 07.05.2022
Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения
Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 484 строения в 13 муниципальных образованиях, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:11
2022-05-07T19:11
красноярский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 484 строения в 13 муниципальных образованиях, сообщает краевой главк МЧС.Ранее в главке информировали о 459 сгоревших строениях."По состоянию на 22.00 местного времени (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения. В 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах", - говорится в сообщении.Всего на тушение огня привлечены от системы РСЧС 619 человек и 138 единицы техники. В МЧС отметили, что в крае локализовано 14 пожаров.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края при порывах ветра до 40 метров в секунду, по данным СК, погибли пять человек. Согласно информации регионального минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.
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красноярский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
19:11 07.05.2022
 
Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения

Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудники МЧС. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 484 строения в 13 муниципальных образованиях, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее в главке информировали о 459 сгоревших строениях.
"По состоянию на 22.00 местного времени (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения. В 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах", - говорится в сообщении.
Всего на тушение огня привлечены от системы РСЧС 619 человек и 138 единицы техники. В МЧС отметили, что в крае локализовано 14 пожаров.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края при порывах ветра до 40 метров в секунду, по данным СК, погибли пять человек. Согласно информации регионального минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:00
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов
 
Красноярский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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