Рейтинг@Mail.ru
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/pozhary-1787418955.html
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов - РИА Новости, 07.05.2022
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:24
2022-05-07T18:25
происшествия
красноярский край
дзержинский
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445149_0:232:1130:868_1920x0_80_0_0_aae5b211a455c87c2e00a7402ff42da8.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза."Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром (более 25 м/с). В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы", - говорится в сообщении.По данным Рослесхоза, в настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 гектаров силами 400 лесных пожарных, включая бойцов Авиалесоохраны, и более 100 единиц спецтехники.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.
красноярский край
дзержинский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
2022-05-07T18:24
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445149_0:112:1130:960_1920x0_80_0_0_17359577a429ef501b39c8adc49f3552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, дзержинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза.
2022-05-07T18:24
true
PT0M52S
18:24 07.05.2022 (обновлено: 18:25 07.05.2022)
 
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

Рослесхоз: пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте пожара в Красноярском крае
Сотрудники МЧС на месте пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС на месте пожара в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза.
"Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром (более 25 м/с). В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы", - говорится в сообщении.
По данным Рослесхоза, в настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 гектаров силами 400 лесных пожарных, включая бойцов Авиалесоохраны, и более 100 единиц спецтехники.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.
 
ПроисшествияКрасноярский крайДзержинскийФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала