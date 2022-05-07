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Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов - РИА Новости, 07.05.2022
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:24
2022-05-07T18:24
2022-05-07T18:25
происшествия
красноярский край
дзержинский
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза."Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром (более 25 м/с). В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы", - говорится в сообщении.По данным Рослесхоза, в настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 гектаров силами 400 лесных пожарных, включая бойцов Авиалесоохраны, и более 100 единиц спецтехники.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.
красноярский край
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
2022-05-07T18:24
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, дзержинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
18:24 07.05.2022 (обновлено: 18:25 07.05.2022)
Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Рослесхоз: пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов