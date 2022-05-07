https://ria.ru/20220507/pozhary-1787418955.html

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов - РИА Новости, 07.05.2022

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:24

2022-05-07T18:24

2022-05-07T18:25

происшествия

красноярский край

дзержинский

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445149_0:232:1130:868_1920x0_80_0_0_aae5b211a455c87c2e00a7402ff42da8.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 350 домов, сообщается в Telegram-канале Рослесхоза."Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром (более 25 м/с). В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы", - говорится в сообщении.По данным Рослесхоза, в настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 гектаров силами 400 лесных пожарных, включая бойцов Авиалесоохраны, и более 100 единиц спецтехники.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.

красноярский край

дзержинский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T18:24 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, дзержинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео