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В трех поселках Красноярского края локализовали пожары
В трех поселках Красноярского края локализовали пожары - РИА Новости, 07.05.2022
В трех поселках Красноярского края локализовали пожары
Пожарные локализовали пожары в трех населенных пунктах в разных районах Красноярского края, на остальных территориях борьба с огнем продолжается, сообщает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:22
2022-05-07T15:22
2022-05-07T15:22
происшествия
александр усс
шарыповский район
большемуртинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали пожары в трех населенных пунктах в разных районах Красноярского края, на остальных территориях борьба с огнем продолжается, сообщает краевой главк МЧС."Пожар локализован в трех населенных пунктах края. В населенном пункте Новокурск Шарыповского района, в населенном пункте Таланажка Казачинского района и в населенном пункте Лакино Большемуртинского района. В других районах края продолжается работа по тушению пожаров и оказанию помощи населению в их эвакуации", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что из-за пожаров и штормового ветра губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на территории региона. В тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары более чем в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду. Ранее МЧС сообщило, что в крае горит около 200 строений, несколько пилорам и детсад. По данным МЧС, погибли пять человек. По данным властей, пожары начались из-за коротких замыканий проводов, оборванных в результате ураганного ветра. Энергетики совместно с властями и пожарными работают на ликвидации пожаров.
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шарыповский район
большемуртинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр усс, шарыповский район, большемуртинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В трех поселках Красноярского края локализовали пожары
В поселках Новокурск, Таланажка и Лакино Красноярского края локализовали пожары