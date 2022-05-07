Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров
Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров у соседних регионов
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярской области
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в Красноярской области. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу края Александра Усса.
"Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения", - приводится цитата Усса.
На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду.