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Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров - РИА Новости, 07.05.2022
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Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров
Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров - РИА Новости, 07.05.2022
Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров
Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:28
2022-05-07T12:28
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу края Александра Усса."Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения", - приводится цитата Усса.На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/pozhary-1787369814.html
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происшествия, красноярский край
12:28 07.05.2022
 
Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров

Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров у соседних регионов

© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярской области
Ликвидация пожара в Красноярской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в Красноярской области. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу края Александра Усса.
"Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения", - приводится цитата Усса.
На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду.
Красноярские спасатели тушат пожар - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:41В России
В Красноярском крае объявили о введении режима ЧС из-за пожаров
 
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