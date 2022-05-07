https://ria.ru/20220507/pozhary-1787375158.html

Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров

Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров - РИА Новости, 07.05.2022

Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров

Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:28

2022-05-07T12:28

2022-05-07T12:28

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. Власти Красноярского края запросили помощь у соседей из-за сильнейших пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу края Александра Усса."Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения", - приводится цитата Усса.На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/pozhary-1787369814.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край