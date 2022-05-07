https://ria.ru/20220507/pozhary-1787371968.html

В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек

В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек - РИА Новости, 07.05.2022

В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек

В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:06

2022-05-07T12:06

2022-05-07T12:31

происшествия

красноярский край

шарыповский район

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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС."В Шарыповском районе происходит загорание двух пилорам и готовой продукции в районе населенного пункта Индустриальный. В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли 2 человека. … В Казачинском районе, с. Талажанка происходит загорание 16 строений. По предварительной информации погибло 3 человека (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что в крае горит около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах. Ситуация осложняется из-за ветра.Прокуратура не подтверждает гибель двух детей в селе Талажанка Красноярского края во время масштабных пожаров, сообщает региональная прокуратура."Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трех взрослых. Причина смерти - отравление угарным газом от сильного дыма и ветра. Сведения о погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220507/pozhary-1787375158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/pozhary-1787369814.html

красноярский край

шарыповский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, шарыповский район