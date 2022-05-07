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В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек - РИА Новости, 07.05.2022
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В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек - РИА Новости, 07.05.2022
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек
В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:06
2022-05-07T12:31
происшествия
красноярский край
шарыповский район
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС."В Шарыповском районе происходит загорание двух пилорам и готовой продукции в районе населенного пункта Индустриальный. В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли 2 человека. … В Казачинском районе, с. Талажанка происходит загорание 16 строений. По предварительной информации погибло 3 человека (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что в крае горит около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах. Ситуация осложняется из-за ветра.Прокуратура не подтверждает гибель двух детей в селе Талажанка Красноярского края во время масштабных пожаров, сообщает региональная прокуратура."Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трех взрослых. Причина смерти - отравление угарным газом от сильного дыма и ветра. Сведения о погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220507/pozhary-1787375158.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, шарыповский район
12:06 07.05.2022 (обновлено: 12:31 07.05.2022)
 
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек

В Красноярском крае из-за пожаров, по предварительным данным, погибли пять человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС.
Шарыповском районе происходит загорание двух пилорам и готовой продукции в районе населенного пункта Индустриальный. В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли 2 человека. … В Казачинском районе, с. Талажанка происходит загорание 16 строений. По предварительной информации погибло 3 человека (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в Красноярской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 12:28
Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров
Ранее ведомство сообщило, что в крае горит около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах. Ситуация осложняется из-за ветра.
Прокуратура не подтверждает гибель двух детей в селе Талажанка Красноярского края во время масштабных пожаров, сообщает региональная прокуратура.
"Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трех взрослых. Причина смерти - отравление угарным газом от сильного дыма и ветра. Сведения о погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Красноярские спасатели тушат пожар - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:41В России
В Красноярском крае объявили о введении режима ЧС из-за пожаров
 
ПроисшествияКрасноярский крайШарыповский район
 
 
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