https://ria.ru/20220507/pozhary-1787371968.html
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек - РИА Новости, 07.05.2022
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек
В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:06
2022-05-07T12:06
2022-05-07T12:31
происшествия
красноярский край
шарыповский район
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. В Красноярском крае при пожарах предварительно погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональный главк МЧС."В Шарыповском районе происходит загорание двух пилорам и готовой продукции в районе населенного пункта Индустриальный. В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли 2 человека. … В Казачинском районе, с. Талажанка происходит загорание 16 строений. По предварительной информации погибло 3 человека (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что в крае горит около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах. Ситуация осложняется из-за ветра.Прокуратура не подтверждает гибель двух детей в селе Талажанка Красноярского края во время масштабных пожаров, сообщает региональная прокуратура."Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трех взрослых. Причина смерти - отравление угарным газом от сильного дыма и ветра. Сведения о погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220507/pozhary-1787375158.html
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красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, шарыповский район
12:06 07.05.2022 (обновлено: 12:31 07.05.2022)
В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек
В Красноярском крае из-за пожаров, по предварительным данным, погибли пять человек