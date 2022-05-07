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Губернатор Приангарья назвал предварительную причину пожара в поселке
Губернатор Приангарья назвал предварительную причину пожара в поселке - РИА Новости, 07.05.2022
Губернатор Приангарья назвал предварительную причину пожара в поселке
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара в поселке, где сгорела школа, стал обрыв линии электропередачи. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:38
2022-05-07T23:38
2022-05-07T23:55
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара в поселке, где сгорела школа, стал обрыв линии электропередачи.В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли крупные пожары. В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых, два нежилых дома и школа."Тушение осложнялось сильным ветром - до 16 метров в секунду… Предварительная причина - обрыв линии электропередач", - написал Кобзев в Telegram.В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек. В настоящее время оба пожара локализованы. Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.По данным ГУМЧС по Иркутской области, в течение неполных суток 7 мая в регионе зарегистрирован 51 пожар, в том числе 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев
23:38 07.05.2022 (обновлено: 23:55 07.05.2022)
Губернатор Приангарья назвал предварительную причину пожара в поселке
Предварительной причиной пожара в Приангарье стал обрыв линии электропередачи