https://ria.ru/20220507/pozhar-1787434263.html
В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар
В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2022
В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар
Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае, для погорельцев открыты четыре пункта временного размещения (ПВР), сообщает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:26
2022-05-07T20:26
2022-05-07T20:26
происшествия
красноярский край
дзержинский
уяр
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае, для погорельцев открыты четыре пункта временного размещения (ПВР), сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на доклад губернатору Александру Уссу на заседании оперативного штаба по ЧС.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. В крае объявлен режим ЧС."В большинстве территорий пожары, вызванные ураганным ветром, локализованы. Организовано размещение пострадавших в пунктах временного размещения... В Уяре пожар локализован. Всю ночь пожарные будут дежурить и проливать водой места возгораний. Сотовая связь восстановлена. Для погорельцев развернуты четыре пункта временного размещения с горячим питанием. Завтра в Уяр прибудет ещё один пожарный поезд для обеспечения служб водой", - говорится в сообщении.Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. Идет подсчет пострадавших и ущерба в каждом домовладении. Метеорологический прогноз остаётся неблагоприятным, в регионе сохранится сильный ветер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, дзержинский, уяр
В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар
Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае, для погорельцев открыты четыре пункта временного размещения (ПВР), сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на доклад губернатору Александру Уссу на заседании оперативного штаба по ЧС.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края
, погибли пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре
, а также Дзержинском
, Рыбинском и Большемуртинском районах
. В крае объявлен режим ЧС.
"В большинстве территорий пожары, вызванные ураганным ветром, локализованы. Организовано размещение пострадавших в пунктах временного размещения... В Уяре пожар локализован. Всю ночь пожарные будут дежурить и проливать водой места возгораний. Сотовая связь восстановлена. Для погорельцев развернуты четыре пункта временного размещения с горячим питанием. Завтра в Уяр прибудет ещё один пожарный поезд для обеспечения служб водой", - говорится в сообщении.
Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. Идет подсчет пострадавших и ущерба в каждом домовладении. Метеорологический прогноз остаётся неблагоприятным, в регионе сохранится сильный ветер.