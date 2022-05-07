https://ria.ru/20220507/pozhar-1787434263.html

В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар

В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2022

В городе Уяр Красноярского края локализовали крупный пожар

Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае, для погорельцев открыты четыре пункта временного размещения (ПВР), сообщает... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:26

2022-05-07T20:26

2022-05-07T20:26

происшествия

красноярский край

дзержинский

уяр

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Пожарным удалось локализовать крупный пожар в городе Уяр в Красноярском крае, для погорельцев открыты четыре пункта временного размещения (ПВР), сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на доклад губернатору Александру Уссу на заседании оперативного штаба по ЧС.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. В крае объявлен режим ЧС."В большинстве территорий пожары, вызванные ураганным ветром, локализованы. Организовано размещение пострадавших в пунктах временного размещения... В Уяре пожар локализован. Всю ночь пожарные будут дежурить и проливать водой места возгораний. Сотовая связь восстановлена. Для погорельцев развернуты четыре пункта временного размещения с горячим питанием. Завтра в Уяр прибудет ещё один пожарный поезд для обеспечения служб водой", - говорится в сообщении.Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. Идет подсчет пострадавших и ущерба в каждом домовладении. Метеорологический прогноз остаётся неблагоприятным, в регионе сохранится сильный ветер.

https://ria.ru/20220507/pozhary-1787424941.html

красноярский край

дзержинский

уяр

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, дзержинский, уяр