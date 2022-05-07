https://ria.ru/20220507/pozhar-1787428166.html
В Иркутской области ввели режим ЧС
В Иркутской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2022
В Иркутской области ввели режим ЧС
Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий на территории всей Иркутской области введен режим ЧС. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:37
2022-05-07T19:37
2022-05-07T20:03
иркутская область
происшествия
братский район
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий на территории всей Иркутской области введен режим ЧС."Только что закончил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам введён режим ЧС на территории всей области до особого указания. Причина - в неблагоприятных погодных условиях" - написал Кобзев в Telegram.В субботу в двух населенных пунктах региона произошли крупные пожары. В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. В садоводстве "Моргудон" Братского района пострадали 35 домов и погибла женщина.Оба пожара локализованы. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром.
https://ria.ru/20220507/pozhar-1787423542.html
иркутская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, происшествия, братский район
19:37 07.05.2022 (обновлено: 20:03 07.05.2022)
В Иркутской области ввели режим ЧС
На территории всей Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели режим ЧС